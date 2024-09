Kaufland-Kunde bezahlt mit Bargeld – zu Hause trifft ihn der Schlag

Das Bezahlen mit Bargeld steht bei vielen Kunden von Kaufland und anderen Supermärkten immer noch im Kurs. Viele Menschen haben Skrupel, insbesondere für kleine Beträge die Giro- oder Kreditkarte zu zücken. Und das Bezahlen per Smartphone ist für die meisten Kunden noch Neuland.

Während den Kunden beim digitalen Bezahlen eher technische Hürden im Weg stehen, hat aber auch das Bargeld seine Tücken. Diese Erfahrung machte jetzt ein Mann, der nach seinem Kaufland-Besuch zu Hause ankam – und plötzlich die Welt nicht mehr verstand.

Kaufland-Kunde findet im Wechselgeld seltsame Münze

Der Kaufland-Kunde hat sein Bargeld-Erlebnis im Online-Netzwerk Reddit geteilt. Er postete ein Foto, das auf den ersten Blick eine Zwei-Euro-Münze zeigt. „Kaufland gab mir das als Wechselgeld“, schreibt er dazu. Doch wo ist das Problem? Goldener Kreis in der Mitte, silberfarbener Rand, darunter Buchstaben, die ans Griechische erinnern und ein bisschen wie der Name der legendären schwedischen Pop-Band ABBA aussehen. Eine solche Zwei-Euro-Münze könnte es durchaus geben. Und man kennt ja auch nicht alle Varianten der Euro-Staaten.

Doch auf den zweiten Blick fällt allerdings auf: Da sind komische eckige Linien am Rand. Also doch keine Zwei-Euro-Münze? Der Kaufland-Kunde fragt die Reddit-Community – und bekommt schnell die Auflösung. Nein, da ist bei der Barzahlung im Supermarkt etwas schiefgegangen. Ein Nutzer erklärt: „Das ist ein bulgarischer Lew. Die Münze ist knapp einen Euro wert.“

Münzen aus Bulgarien und Thailand sehen aus wie zwei Euro

Ein angeblicher Kaufland-Filialleiter mischt sich in die Diskussion ein und berichtet: „Die Chance ist groß, dass du einfach eine unaufmerksame Kassiererin erwischt hast.“ Generell werde bei Kaufland einmal pro Woche der Bargeldbestand der Kassen maschinell gezählt – dabei würde Falschgeld herausgefiltert.

Ein anderer Reddit-Nutzer berichtet, dass nicht nur der bulgarische Lew der Zwei-Euro-Münze sehr ähnlich sehe. Er lebe in Thailand und erklärt, dass 10-Baht-Münzen exakt genauso aussehen und sich auch so anfühlen wie Zwei-Euro-Münzen, aber nur einen Bruchteil des Werts haben. Daher würden immer wieder Menschen diese Münzen aus Thailand mit nach Europa nehmen. Der Nutzer erklärt, dass Maschinen den Unterschied erkennen können. „Aber die meisten Kassierer werden das nicht bemerken, wenn sie in Eile sind.“ Er selbst habe das schon mal bei einem Besuch bei Burger King in Europa erlebt.

Aber was soll der plötzliche Besitzer dieser bulgarischen Münze nun tun? Manche Reddit-Nutzer raten ihm, die Münze einfach wieder beim nächsten Kaufland-Einkauf auszugeben. Der angebliche Filialleiter meint hingegen, er könne die Münze an der Kasse gegen eine echte Zwei-Euro-Münze umtauschen. Aber ob das klappt? Da könnte ja jeder kommen. Der Reddit-User überlegt schließlich, die Münze einfach als Souvenir zu behalten.