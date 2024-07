Kaufland: Kein Kassenbon mehr? Kunden müssen jetzt handeln

Kunden von Kaufland müssen bald beim Bezahlen an der Kasse mit einer Änderung rechnen. Das Einkaufen wird immer digitaler und fast alle großen Supermärkte haben eigene Apps, die den Einkauf für Kunden angenehmer gestalten sollen und viele Vorteile haben.

Die App von Kaufland erleichtert so unter anderem die Planung des Einkaufs, indem aktuelle Angebote mit nur einem Klick auf den digitalen Einkaufszettel eingetragen werden können. Der Einkaufzettel kann sogar mit Freunden und der Familie geteilt werden.

Kaufland: App erleichtert den Einkauf

Auch der Bezahlvorgang ist durch die Kaufland-App deutlich vereinfachter. An der Kasse braucht man weder Bargeld noch eine Karte, um zu zahlen. Es reicht mit der App einfach, den QR-Code zu scannen und der Einkauf ist bezahlt.

Jedoch kann die App von Kaufland nicht nur für die Kunden zum Vorteil sein, sondern auch für die Umwelt. Gegenüber „Ruhr24“ erklärt Cyrus Vaziri, Bereichsleiter des Customers Relationship Management bei Kaufland, dass die Kunden das Programm sehr schätzen. Jedoch kann diese noch einen Vorteil mit sich bringen, wie Vaziri erklärt: „Wenn wir dabei noch etwas für die Nachhaltigkeit tun können, ist das natürlich umso besser.“

In dem neusten Update wird bei der Kaufland-App die Funktion des digitalen Kassenbons eingeführt, die man ganz einfach mit einem Haken aktivieren kann. Durch einen Klick auf die Funktion „Spare den Papierbon“, wird an der Kasse nicht mehr der Kassenbon ausgedruckt. Stattdessen erhält man diesen in digitaler Form in der App.

„Spare den Papierbon“: Neue Funktion für die Umwelt

Das ist nicht nur praktisch für Kunden, sondern insbesondere auch für die Umwelt. Durch die neue Funktion der Kaufland-App kann man jährlich rund 40.000 Kilometer Kassenbonrollen sparen, wie „Ruhr24“ berichtet.

Kunden, welche die neue Funktion nutzen wollen, können diese einfach über die App aktivieren. Dadurch erhält man keinen ausgedruckten Kassenbon und man kann alle Informationen über sein Handy abrufen.