Preisschild-Trick bei Kaufland? „So Lügner“

Miese Nummer oder zulässige Strategie? Ein Kaufland-Kunde hat bei seinem Einkauf im Supermarkt eine bemerkenswerte Entdeckung gemacht. Angelockt von einem grell leuchtenden Angebotsschild mit der Aufschrift „WERBUNG!“ schaute sich der Kunde den Preis einer ausgezeichneten Fruchtzwerge-Packung genauer an. Dabei bemerkt er ein gelbes Schild, das den Standardpreis der Joghurt-Packung anzeigt. Und der unterscheidet sich so gar nicht von dem augenscheinlichen Sonderangebot.

„Es ist nicht erste Mal, dass ich das im Kaufland sehe“, meckert der Kunde in einer Facebook-Gruppe und greift Kaufland an: „So Lügner.“ Mit der Reaktion hätte der Kunde wohl nicht gerechnet.

Kaufland-Kunden schlagen zurück: „Warum?

Für den Kaufland-Kunden ist klar: Es muss sich um eine bewusste Täuschung der Kunden handeln, damit diese ins Regal greifen und ihr Geld bei Kaufland lassen. In der Facebook-Gruppe sehen das viele aber ganz anders. „Warum Lügner?“, fragt etwa einer und stellt klar: „Wenn ein Artikel in der Werbung ist, heißt es nicht, dass er reduziert ist.“

Einige andere sehen nichts Verwerfliches an der Auszeichnung der Supermarkt-Kette: „Orange ist halt eine Signalfarbe. Aber hier steht ja nichts von reduziert. Soll wohl signalisieren, dass es aktuell in der Werbung ist.“ Doch was sagt die Verbraucherzentrale? Handelt es sich um eine unlautere Strategie oder bewegt sich Kaufland im Rahmen des Erlaubten?

Das sagt die Verbraucherzentrale

Die Verbraucherzentrale Hamburg stellt klar, dass viele die psychologische Wirkung roter Preisschilder unterschätzen, weil diese im Allgemeinen für günstigere Preise stehen. Aber: „Weit gefehlt! Rein rechtlich muss das nicht so sein. Händler können sich die Farben ihrer Preisschilder aussuchen.“

Deshalb der Rat der Verbraucherschützer: „Lassen Sie sich von farbig hervorgehobenen Preisschildern nicht in die Irre leiten. Entscheidend ist allein, was draufsteht. Erst wenn auf dem roten Preisschild ‚Aktion‘ oder ein ähnlicher Hinweis steht, dürfte das Produkt auch tatsächlich günstiger sein“, so die Verbraucherzentrale Hamburg, die klarstellt: „Das Wort ‚Werbung‘ ist kein verlässliches Indiz für eine Preissenkung.“

Von einer Lüge kann also keine Rede sein, eher von einer Produkt-Enttäuschung. Auf Nachfrage von „Ippen“ teilte Kaufland mit: „Unsere Filialmitarbeiter geben täglich ihr Bestes, um unseren Kunden ein gutes Einkaufserlebnis zu bieten. Kunden können sich bei solchen Hinweisen auch immer gerne an unsere Mitarbeitenden wenden.“