Kaufland-Stammkunde ist mächtig sauer und geht auf Supermarkt los – „Masche oder Nachlässigkeit?“

Ärger für Kaufland von einem Stammkunden!

Zumindest über die Filiale in Halle/Trotha von Kaufland, wo er nach eigenen Angaben öfter einkaufen geht. Doch immer wieder erlebt er an den Kassen eine große Enttäuschung.

Kaufland-Kunde regt sich über Aktion an der Kasse auf

Der Kaufland-Kunde achte eigenen Angaben zufolge oft darauf, dass er Lebensmittel mitnimmt, die als Aktionsware gelten – und damit günstiger sein sollten, als der normale Preis.

Kaufland wirbt immer mal wieder mit besonders günstigen Produkten. (Symbolbild) Foto: imago images/IPA photo

Das ist „Kaufland“:

gegründet 1968, Firmensitz in Neckarsulm (Baden-Württemberg)

das Unternehmen betreibt rund 1.300 Filialen, davon 667 in Deutschland und hat rund 132.000 Mitarbeiter

die Kette ist außerdem in Polen, Tschechien, Rumänien, Slowakei, Bulgarien, Kroatien und der Republik Moldau vertreten

ist ein Tochterunternehmen der Schwarz-Gruppe (ebenso wie Lidl)

Jahresumsatz: 21,42 Milliarden Euro (2018)

Doch immer wieder passiert dem Mann dann an der Kasse etwas, das er nicht mehr länger hinnehmen will.

Kaufland-Kunde beschwert sich wegen falscher Preise an der Kasse

„Liebes Kaufland Team,ich bin ein riesen Fan von euch, aber so langsam bin ich echt sauer. Ich kann nicht sagen ob es grundsätzlich so ist oder ob es nur die Fehler der einen Filiale sind. Ob es Masche ist oder nur Nachlässigkeit“, schreibt der enttäuschte Kunde auf die Facebook-Seite von Kaufland.

Und weiter: „Immer wieder kaufe ich Dinge, welche als werbepreis deklariert sind und an der Kasse werden sie dann zu einem anderen, teuren Preis abgezogen. Ich bin gewiss nicht kleinlich und habe durchaus auch Verständnis, aber das hat sich in Halle/Trotha sehr gehäuft in den letzten Monaten.“

Und dann sei es noch schlimmer gekommen. Er habe eine Milch gekauft, die er in der Werbung und zum günstigeren Aktionspreis gesehen hatte – zuhause musste er allerdings feststellen, dass die Milch nur noch sehr kurze Zeit haltbar ist.

Kaufland reagiert auf die Kritik

„Als Krönung wurde noch Milch in die Werbung gesetzt, welche nur noch ein kurzes Haltbarkeitsdatum hat, ohne dies kenntlich zu machen. Das ist mir leider auch erst zu Hause aufgefallen. Sehr ärgerlich und nicht mehr akzeptabel.“

Kaufland reagiert bei Facebook auf die Beschwerde und zeigt sich betrübt über die Erfahrung des Kunden.

Bei Kaufland hat sich ein Kunde mit einer Beschwerde an den Supermarkt gewandt. (Symbolbild) Foto: imago images / Fotostand

„Es tut uns daher sehr leid, dass du dich so ärgern musstest. Vor allem das mit der Milch und ihrem Haltbarkeitsdatum ist blöd. Daher möchten wir dein Feedback unbedingt nochmal an die Kollegen vom Kundenmanagement geben. Bitte schreibe uns in einer Direktnachricht deine E-Mailadresse als Kontaktmöglichkeit. So können wir es weiterleiten. Bei Angebotsartikeln kann es leider trotz sorgfältiger Warenplanung immer einmal zu Abverkäufen kommen. Das bitten wir uns nachzusehen. Aber auch das würden wir gern mit der Angabe des spezifisch gesuchten Produktes abklären.“

Da der Kunde ein selbst ernannter treuer Fan ist, wird er vermutlich trotzdem weiter bei Kaufland einkaufen – dafür aber öfter aufs Mindesthaltbarkeitsdatum schauen.

