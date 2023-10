Kaufland: Kunde fällt bei diesem „Angebot“ aus allen Wolken – „Da spare ich doch nichts“

Wer bei Kaufland, Rewe und Co. einkaufen geht, der hofft vor allem auf eines: Zahlreiche Angebote, wo man ordentlich sparen kann. Denn seit die Inflation im vorigen Jahr voll zugeschlagen hat, sind die Preise rasant gestiegen. Bei vielen Kunden hat das für Ebbe im Portemonnaie gesorgt.

Doch ein Kunde aus Apolda in Thüringen hat jetzt ein Angebot von Kaufland im Netz geteilt – und das sorgte prompt für Diskussionen, wie unser Partnerportal „Thüringen 24“ jetzt berichtet.

Thüringer Kaufland mit irrem Angebot

Auf der Aufnahme zu sehen: Ein typisches rotes Angebots-Schild für die 400-Gramm-Packung Pistazien mit Salz. Dahinter steckt ein weißes Preisschild mit exakt der gleichen Info. Wer an Angebot denkt, der vermutet jetzt richtig günstige Preise. Doch nein, die Pistazien sollen in der Apoldaer Filiale für satte 4,44 Euro angeboten worden sein, berichtet jetzt „Thüringen 24“. „Kaufland, gutes Angebot“, kommentiert ein Kunde unter dem Foto auf Facebook.

+++ Edeka, Rewe, Aldi und Kaufland: Hersteller insolvent! Jetzt könnten auch noch diese Produkte verschwinden +++

Ein anderer meint: „Das ist schon Jahr und Tag so. Wenn ich ein Produkt immer kaufe, kenne ich auch den Preis. Oder kauft man einfach nur was, weil es in der Werbung steht?“ Trotz der ernsten Lage nehmen einige das Kaufland-Angebot aber auch mit Humor. „Kaufen, Leute, kaufen“, empfiehlt so etwa einer sarkastisch.

Was sagt Kaufland dazu?

Auf Nachfrage heißt es von Kaufland, dass Werbeartikel immer ganz leicht am roten Regaletikett zu erkennen sein. „Artikel, die wir nach dem Werbezeitraum nicht verkauft haben, werden anschließend abverkauft und erhalten dann ein weißes Regaletikett“, so eine Sprecherin von Kaufland.

Das könnte dich auch interessieren:

Wie es konkret um die Pistazien mit Salz steht und welche Emfpehlungen die Supermarkt-Sprecherin Kunden von Kaufland gibt, das liest du in diesem Artikel von „Thüringen 24“ >>>.