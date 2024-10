Kaufland macht Kunden Ansage – Süßigkeiten-Regel eingeführt

Egal ob bei Kaufland, Rewe, Edeka oder anderen Supermärkten und Discountern – in der Regel freuen sich die Einzelhändler, wenn Kunden ihren Einkaufswagen voll machen und möglichst viele Produkte kaufen wollen.

Bei Süßigkeiten hat eine Kaufland-Filiale jetzt aber eine Regel für Kunden eingeführt, die vor allem Gummibärchen-Fans irritieren dürfte. So legt die Supermarkt-Filiale fest, wie viele Tüten Süßkram am Ende im Einkaufswagen landen dürfen.

Kaufland: Kurioser Hinweis für Kunden

Süßigkeiten gehören zu den kleinen Sünden des Alltags. Jeder weiß, dass zu viel Süßkram nicht gesund ist und bittere Folgen nach sich ziehen kann – dennoch ist es gerade in Supermärkten wie Kaufland schwer, der Versuchung zu widerstehen. Schließlich gibt es eine große Auswahl an Chips, Schokolade und Gummibärchen, die man in seinen Einkaufswagen packen könnte.

Der Hinweis in einer Kaufland-Filiale hilft da nicht weiter, wie jetzt ein Kunde auf Facebook bemerkt. Er veröffentlichte ein Foto von einem Zettel, der an einer besonderen Sorte Gummibärchen – einer Harry Potter Edition, die es nur für kurze Zeit gibt – angebracht war. Auf diesem weist Kaufland darin hin, dass die Süßigkeit nur in „haushaltsüblichen Mengen“ abgegeben wird – mit einer „maximalen Höchstmenge von 200 Stück“!

+++ Kaufland-Kundin verlässt Filiale und muss Schock-Anblick hinnehmen – „So eine Dreckigkeit!“ +++

Kaufland: „Seit wann sind 200 Tüten Haribo haushaltsübliche Menge?“

Der Kunde reagiert zurecht irritiert von der Haribo-Regel. Er kommentiert seine Entdeckung mit folgenden Worten: „Seit wann sind eigentlich 200 Tüten Haribo eine haushaltsübliche Menge?“

Mehr aktuelle Verbraucher-News:

Während Kaufland eine Antwort schuldig bleibt, gibt es einige andere Kunden, die den Beitrag kommentieren. „Ich sag mal so… kommt auf den Preis an“, scherzt eine Frau. „Gerade genug für einen gemütlichen Abend“, kommentiert ein Mann. Eine weitere Kaufland-Kundin hat eine Beobachtung gemacht, bei der der Hinweis im Supermarkt durchaus Sinn machen könnte: „Die Asiaten haben gestern kistenweise rausgefahren.“ Am Ende hat eben doch jedes Schild seine Geschichte.