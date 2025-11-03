Nach Pfand-Offensive bei Kaufland – jetzt reagiert auch Aldi

Das Deutsche Pfand-System erweitert sich ständig. Waren früher nur Einweg-Glasflaschen, PET-Flaschen oder Dosen mit dem Rückgabe-Symbol versehen, so trifft es mittlerweile auch weitere Formen und Produkte. Saft- oder Milchflaschen gehören nun auch dazu und seit neustem auch Wein-Flaschen von Kaufland.

Der Supermarkt hatte vor kurzem die Neuerung verkündet. Auch die Konkurrenz beobachtet das Vorgehen ganz genau. Aldi Süd hat nun reagiert.

Kaufland erhebt Pfand auf Weinflaschen

In Süddeutschland ist Kaufland nun einen zukunftsweisenden Schritt gegangen und bietet dort in fast 200 Filialen Mehrweg-Weinflaschen an. Die 0,75-Liter-Flaschen werden mit 25 Cent pro Flasche bepfandet. „Sie sparen sich den Gang zum Glascontainer, tun etwas für die Umwelt und erhalten zudem ein regionales Qualitätsprodukt“, bewirbt Markus Bretz, Bereichsleiter Einkauf Food und Getränke Kaufland, den Schritt.

So vorteilhaft, wie das klingt, stellt sich natürlich die Frage, ob auch die anderen Supermärkte und Discounter bei der Pfand-Offensive nachziehen werden. Wir haben nachgehakt und von Aldi Süd eine ausführliche Antwort erhalten.

Aldi sieht Kaufland – und erhöht?

Auch Aldi Süd sehe die Notwendigkeit „ökologische Optimierungen konsequent voranzutreiben“ – sowohl beim Mehrweg- als auch beim Einweg-Pfandsystem. Dafür nimmt der Discounter allerdings auch alle Beteiligten in die Pflicht: die Politik, Abfallwirtschaft und die Verbraucher. „In jedem Fall ist das Vermeiden, Wiederverwenden und der Einsatz von recyceltem Material in neuen Verpackungen ein wichtiger Hebel für mehr Nachhaltigkeit entlang der gesamten Lieferkette“, so eine Sprecherin gegenüber dieser Redaktion.

„Neben der fortlaufenden Optimierung der Einweggetränkeverpackungen prüft ALDI SÜD die Skalierbarkeit von Mehrweggetränkesystemen in Deutschland.“ Im März vergangenen Jahres hatte der Discounter bereits eine Testphase für weitere Mehrweggetränke gestartet und diese im März diesen Jahres ausgeweitet. „Im Rahmen dieser Teststellung sind Mehrweg-Weinflaschen zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorgesehen“, muss der Discounter allerdings den Wind aus den Segeln nehmen. Aber: „Auf Basis der Erkenntnisse der aktuell laufenden Testphase wird ALDI SÜD weitere Maßnahmen bewerten.“