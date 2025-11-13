Nächstes Preis-Gewitter! Nicht nur Kunden von Kaufland, Aldi und Co. trifft es bis ins Mark

Die „Kohltourhauptstadt“ Oldenburg läutete kürzlich mit dem Fest „Hallo Grünkohl“ die offizielle Grünkohlsaison ein. Besucher probierten auf dem Rathausmarkt nicht nur traditionelle Grünkohlgerichte, sondern auch ungewöhnliche Kreationen wie Grünkohl-Eis oder Grünkohl-Sushi. Mehr als 20 lokale Anbieter präsentierten ihre Köstlichkeiten, darunter internationale Variationen wie Pita oder Moussaka mit Grünkohl.

Während die Feiernden das Wintergemüse in fröhlicher Atmosphäre genießen, blickt Niedersachsens Landwirtschaft weniger optimistisch auf die kommende Ernte. Die Landwirtschaftskammer Niedersachsen geht davon aus, dass Kunden bei Kaufland und Aldi tiefer in die Tasche greifen müssen. Kleinbetriebe, die den Grünkohl von Hand ernten, kämpfen mit steigenden Lohnkosten und geringeren Erträgen als im Vorjahr.

Kaufland und Aldi bald mit höheren Preisen?

„Besonders auf den leichten, sandigen Standorten war es für den Grünkohl im Sommer zu trocken, der Juli war zudem zu kalt“, erklärte ein Sprecher der Kammer. Hinzu kommen Verluste durch die Kohlmottenschildlaus, die Pflanzensaft saugt und ganze Blätter zum Absterben bringt. Eine gute Nachricht: Die Qualität des Grünkohls bleibt trotz der schwierigen Bedingungen hoch.

Grünkohl hat sich in den vergangenen Jahren zum absoluten Wintertrend gemausert, auch bei Kaufhäusern wie Aldi und Kaufland. Früher wurde er erst nach dem ersten Frost gegessen, mittlerweile genügt kühlere Herbstluft, um den Geschmack zu perfektionieren. „Jetzt, wo es kälter wird, steigt auch die Nachfrage nach Grünkohl“, meldete die Landwirtschaftskammer Niedersachsen.

Grünkohl: Trendgemüse bei Aldi und Kaufland

Im Landkreis Vechta, Deutschlands Grünkohl-Hochburg, wird das Gemüse maschinell verarbeitet und für Kaufland, Aldi und andere Märkte tiefgefroren. Im Bereich Bardowick sowie rund um Bremen, Hannover und Hamburg wird ebenfalls fleißig angebaut. Grünkohl gehört zu den eiweißreichsten Gemüsearten und punktet mit einem hohen Gehalt an Mineralstoffen – perfekt für die Winterküche.

In Oldenburg sorgt die Tradition der Kohlfahrt seit mehr als 150 Jahren für Begeisterung. Gruppen ziehen mit Bollerwagen durch die kalte Jahreszeit, kehren in Gasthöfe ein und genießen das regionale Kultgericht: Grünkohl mit Pinkel, Kassler und Salzkartoffeln. Wer das Gemüse lieber exotisch mag, wird bei „Hallo Grünkohl“ ebenfalls fündig. (mit dpa)