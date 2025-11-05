Playstation-Adventskalender bei Kaufland und Co. sorgt für Frust – „Schade“

Der PlayStation Adventskalender dürfte auch in diesem Jahr nicht nur das Herz eingefleischter Gamer höherschlagen lassen, sondern auch das perfekte Geschenk für alle sein, die schon jetzt dem Weihnachts-Countdown entgegenfiebern. Schließlich steckt hinter jedem Türchen ein Geschenk ganz im Motto von PlayStation – dazu winkt die Aussicht auf exklusive Gewinne.

Doch schon jetzt sorgt der Kalender bei vielen Kunden von Kaufland & Co. für Frust …

Playstation-Kalender bei Kaufland & Co.: Streng limitiert

Klar ist, dass es wohl nicht verwunderlich ist, dass sich viele Fans bereits in den vergangenen Jahren regelrecht auf den Kalender gestürzt haben. Und auch in diesem Jahr dürfte der Andrang wohl groß sein, denn die limitierte Auflage sorgt erfahrungsgemäß dafür, dass die begehrten Exemplare schnell vergriffen sind. Wer also noch zögert, sollte besser nicht zu lange warten – besonders, da eine Online-Bestellung nicht möglich ist und der Kalender ausschließlich in den teilnehmenden Geschäften erhältlich sein wird.

++ Auch spannend für dich: Kaufland mit neuer Pfand-Regelung – die meisten Kunden haben es noch gar nicht bemerkt ++

So kann man den Adventskalender nur bei MediaMarkt, Saturn, Kaufland und Müller kaufen. Und offenbar sind schon einige Fans leer ausgegangen. Ein User meint nämlich: „Schade, dass es den nie online zu kaufen gibt, außer überteuert bei Ebay. Marktkauf und MediaMarkt sind mir beide zu weit weg.“ Auch ein anderer meint: „Schade, dass es den nur im Laden gibt. Letztes Jahr auch schon ein Aufregerthema, dass die schnell vergriffen waren.“

Inhalt und Preis: Alle Infos im Überblick

Schön und gut: Doch was ist überhaupt in dem Kalender drin und was kostet er? Nun, hier die Antworten. Für einen Wert von 50 Euro erhalten die Kunden von Kaufland, Müller & Co. laut dem „Playstation Blog“ folgendes:

Die Chance auf einen von 1.111 exklusiven Preisen, die ab dem 12. Dezember auf der entsprechenden Website durch Eingabe des Codes gewonnen werden können

Zwei PSN-Guthabenkarten im Wert von jeweils 25 Euro

Ein weihnachtliches Puzzle mit 96 Teilen

PlayStation Fun Facts

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Somit ist wohl klar, dass man auf jeden Fall den Einkaufspreis zurückbekommt, immerhin enthält der Kalender gleich zwei 25 Euro-Gutscheine. Und wer leer ausgeht, hat trotzdem noch eine kleine Chance auf ein Exemplar: Sony verlost nämlich im Rahmen der offiziellen Ankündigung zehn zusätzliche PlayStation Adventskalender.

Die Teilnahme erfolgt dabei über den PlayStation Blog – und mit ein bisschen Glück landet der Kalender vielleicht doch noch pünktlich zum 1. Dezember im eigenen Wohnzimmer.