Katze: Wiedersehen nach 12 Jahren im Tierheim – doch dann gibt es eine schlimme Nachricht

Was für ein unfassbares Schicksal für eine Familie!

Zwölf Jahre ist es her, dass einer Familie ihre Katze Georgie verloren ging. Mittlerweile rechnete sie schon lange nicht mehr damit, dass sie das Tier noch mal wiederfinden würde. Doch dann tauchte die Katze plötzlich wieder auf. Doch mit nach Hause nehmen durfte die Familie die Katze trotzdem nicht.

Familie findet Katze nach mehr als zehn Jahren wieder

Im Jahr 2008 war die Familie mit ihrer Katze Georgie zum Campingurlaub an den schottischen See Loch Lomond gefahren, als die Fellnase plötzlich verschwand. Darüber berichtet der britische „The Guardian“.

Die Suche blieb erfolglos, weshalb die Familie nach ihrem Urlaub ohne das Tier zurück in ihre Heimat ins englische Greater Manchester reiste. Die Hoffnung blieb jedoch, dass Georgie mithilfe eines eingebauten Mikrochips gefunden werden und zur Familie zurückkommen würde - doch jahrelang passierte nichts.

Erst jetzt, zwölf Jahre nach dem Verschwinden der Katze, fragte sich ein Mitarbeiter des Campingplatzes, auf dem die Familie damals nächtigte, wem die Katze eigentlich gehört, die sich seit einigen Jahren auf dem Campingplatz herumtrieb. Über den Chip fanden schließlich heraus, dass die Katze jener Familie aus Greater Manchester gehörte.

Als die Familie nach all den Jahren erfuhr, dass Georgie noch lebte und gefunden wurde, war sie fassungslos. Die Besitzerin der Katze, Amy, sagte: „Wir hatten ein gebrochenes Herz, als Georgie an unserem letzten Tag in Loch Lomond nicht zurückkam. Es war eine so schöne Überraschung zu hören, dass es ihr nicht nur gut ging, sondern sie anscheinend eine großartige Zeit damit hatte, Camper zu treffen.“

Katze kann nicht zurück zur Familie

Georgie hatte die vielen Jahre in einem nahe gelegenen Wald gelebt und wurde von den Mitarbeitern des Campingplatzes sowie von Touristen gefüttert. Dennoch kann die Familie D. Georgie nicht wieder nach Hause holen. Die Katze muss im Tierheim bleiben, weil sie nicht zu den Umständen der Familie passe.

Trotz der großen Freude kann die Familie ihre Katze nicht wiedersehen. (Symbolbild) Foto: imago images / Sabine Gudath

Amy erklärt: „Mein Instinkt war, sofort ins Auto zu springen und Georgie abzuholen, aber wir haben jetzt eine weitere neunjährige Katze. Und Georgie vertrage sich schließlich nicht mit anderen Katzen. „Es ist wirklich traurig, dass wir nach all dieser Zeit nicht wiedervereinigt werden, aber ich muss das Beste für Georgie tun“, so die Familienmutter weiter.

Eine Mitarbeiterin des Tierheims sagte: „Ich konnte hören, wie sehr sie sie besuchen wollte, ihre Sorge um Georgies Glück kam wirklich zum Ausdruck.“ Das Tierheim suche somit weiter nach einer neuen Familie für die Katze. „Sie ist sehr liebevoll und genießt menschliche Gesellschaft, daher wird sie eine brillante Begleiterin sein“, teilt Mitarbeiterin Lynsey gegenüber „The Guardian“ noch mit. (nk)