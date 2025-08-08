Selbstgemachte Leckerlis & Co.: So verwöhnst du deine Katze am Weltkatzentag richtig!

Am 8. August ist Weltkatzentag – 24 Stunden, die ganz im Zeichen deines schnurrenden Mitbewohners stehen. Für viele Katzenhalter ist das die perfekte Gelegenheit, ihrer Fellnase eine ganz besondere Freude zu machen. Ob mit kulinarischen Leckerbissen oder neuen Spielideen, heute darf nach Herzenslust verwöhnt werden.

Katzen sind bekanntlich ziemliche Feinschmecker. Ein besonderes Highlight zum Weltkatzentag kann da zum Beispiel ein hochwertiges Nassfutter mit Sorten wie Ente, Lachs oder Thunfisch sein. Wer gern selbst etwas zubereiten möchte, kann gekochtes Hühnchenfilet (ungesalzen und ungewürzt) mit etwas weichgekochtem Gemüse wie Brokkoli oder Karotten servieren.

Ein Gaumenschmaus zum Weltkatzentag

Auch kleine Snacks wie gefriergetrocknete Fleischstückchen, Malzpaste oder Katzenmilch können die Herzen – und Mägen – deiner Katze höherschlagen lassen. Natürlich immer in Maßen! Doch Verwöhnen heißt nicht nur Schlemmen, sondern auch Spielen. Neue Spielzeuge sorgen für frischen Wind im Katzenalltag.

Ein raschelnder Tunnel, ein Federwedel oder ein mit Katzenminze gefülltes Kissen können wahre Wunder wirken. Besonders spannend sind auch interaktive Spielzeuge wie Laserpointer mit Timer oder bewegliche Mäuse auf Rädern. Sie regen den Jagdtrieb an und bringen Bewegung ins Spiel.

Kreative Ideen für Katzen

Wenn du es kreativer magst, kannst du auch Leckerlis in der Wohnung verstecken und so die Sinne deiner Katze fordern. Ein einfacher Schnüffelteppich, ein Eierkarton mit Leckereien oder ein Fummelturm machen aus dem Snack eine kleine Herausforderung.

Am allerwichtigsten ist jedoch deine Zeit. Ob beim gemeinsamen Spiel, einer ausgiebigen Kuscheleinheit oder einfach beim entspannten Dösen nebeneinander: Nähe und Aufmerksamkeit sind einfach das schönste Geschenk, das du deiner Katze machen kannst.