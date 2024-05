Katze übel abgeschoben – Tierschützerin erhebt schwere Vorwürfe

Für viele Menschen gehört ein Tier zum Haushalt fest dazu. Besonders hoch im Kurs stehen hierzulande Hunde und Katzen. Die Vierbeiner gehören zur Familie und haben einen festen Platz im Herzen und Leben ihrer Mitbewohner.

Doch mitunter übernehmen sich die Menschen auch mit ihren Haustieren. Oft landen die Fellnasen dann im Tierheim und warten dort auf ein neues Zuhause. An was für Lappalien eine Vermittlung dann manchmal in letzter Sekunde scheitert, zeigt der „Berlin Live“-Bericht rund um die Katze Elli.

Katze Elli hatte schon ein neues Zuhause

„Für viele ist ein Tier leider ein Gegenstand. Diese Menschen wollen ein Tier haben, sich dann aber nicht anpassen“, sagt Andrea R., die ehrenamtlich für den Katzen in Not Berlin e.V. tätig ist. Es sei oft schwer nachvollziehbar, wenn eine Vermittlung kurzfristig und wegen Kleinigkeiten scheitert.

Katze Elli hatte eigentlich schon eine neue Familie gefunden. Doch einen Tag vor der geplanten Übergabe sagten die Interessenten plötzlich ab. Der profane Grund: Die Sicherung des Balkons für das Tier war ihnen zu aufwendig. Jetzt muss die Suche nach einem neuen Zuhause wieder von vorne beginnen.

Vermittlungen scheitern immer wieder

Fälle wie dieser sind keine Seltenheit, betont Andrea R. Auch Themen wie Urlaub oder die laufenden Kosten, die entstehen, wenn eine Katze in der Familie lebt, würden immer wieder genannt. Dann werden die Vierbeiner schnell wieder abgegeben – oder eben gar nicht erst aufgenommen.

Das ist zum einen traurig für die Katzen, deren Wartezeit sich dadurch unnötig in die Länge zieht. Doch auch für die Vereine ist dieses Hin und Her belastend. Was die Arbeit mit solchen Interessenten besonders kräftezehrend macht und wie der Verein damit umgeht