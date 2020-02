Viele Kinder lieben das Verkleiden an Karneval – auch in den Niederlanden. Dort ist jedoch ein Namensstreit entbrannt. (Symbolbild)

„Karneval“-Verbot an Schule – stattdessen müssen Kinder jetzt DAS feiern

Pirat, Prinzessin, Ritter oder Clown – die Auswahl an Karnevalskostümen für Kinder ist riesig. Gerade für die Kleinsten sind die „Jecken-Tage“ vielleicht die bunteste und lauteste Abwechslung des gesamten Jahres! Auch an den Schulen gibt es Verkleidungspartys und eine Abwechslung vom Schulalltag.

Durch unzählige Schulen oder Sporthallen ist die Karnevals-Polonaise in den vergangenen Jahren bereits gezogen. Doch in den Niederlanden gibt es in diesem Jahr heftige Diskussionen. Weniger um den Karneval selbst, als um dessen Namensursprung. Eine Schule hat deswegen kurzerhand den Begriff „Karneval“ aus ihren Feierlichkeiten gestrichen – und damit einige Jecken richtig sauer gemacht. Darüber berichtete die „WAZ“.

Karneval: Schule streicht den Begriff

Bei der Schule handelt es sich um eine Grundschule in Zevenaar nur wenige Kilometer hinter der deutsch-niederländischen Grenze. Statt der Karnevalsfeier gibt es dort dieses Jahr ein „Verkleidungsfest“.

Der Grund: Man möchte religiöse Bevormundung vermeiden, wie es in der „WAZ“ heißt. Als öffentliche Schule wolle man eine religiöse Färbung der Feiern vermeiden.

Daher stammt der Begriff „Karneval“

Das Karnevalsfest hat dabei tatsächlich tiefreichende christliche Wurzeln. Zwar gab es erste Vorläufer der Feierlichkeiten bereits vor 5000 Jahren in Mesopotamien, die „Fastnacht“ wie wir sie etwa kennen, geht allerdings auf das 13. Jahrhundert nach Christus zurück. Dabei ging es ursprünglich nur um den Abend vor dem Beginn der Fastenzeit, die am Aschermittwoch beginnt, und an dem noch einmal kräftig zugelangt werden sollte. Das Wort „Karneval“ entsteht dann wenige hundert Jahre später.

Erstmals 1699, entsprungen aus dem lateinischen Wort „carnelevare“, was so viel wie „Fleischwegnahme“ bedeutet. Auch das macht den engen Bezug von Karnelval zur Fastenzeit deutlich.

Grundsätzlich stimmt die Einschätzung der Schule in den Niederlanden zu den christlichen Wurzeln des Karnevals also. Doch sollte das Schulfest deswegen umbenannt werden? Diese Frage wird nun heftig diskutiert.

Kontroverse Diskussion um Karnevalsbegriff

Von den Karnevalsvereinen kommt laut „WAZ“ zumindest heftiger Gegenwind. Auch in den Sozialen Netzwerken findet die Umbenennung wenige Freunde. Auf Facebook kommentieren einige Nutzer:

„Karneval ist da um Spaß zu haben, da ist es egal welche Religion, Konfusion oder Herkunft man hat. Man kann es auch übertreiben.“

„Ein Trauerspiel!!! Für mich bleibt alles wie es ist.“

„Traurig so etwas! Ich kann es kaum glauben.“

Andere Nutzer meinen hingegen, der Name sei für die eigentliche Feier unwichtig: „Das ist mir sowas von egal. Wenn die Kinder Spaß haben, alles gut.“ Eine weitere Nutzerin berichtet zudem, dass es in ihrer Umgebung bereits seit längerem ganz unterschiedliche Namen für das Fest gebe: „Bei uns gibt es an der Grundschule, wenn die Kinder montags verkleidet kommen, den „Krachmacher-Umzug“ und das schon ziemlich lange. Ich habe noch nie Kritik deswegen gehört.“

Was denkst du?

Muss für dich Karneval im Namen mit drin stecken oder ist das eher Nebensache?

Stimme hier ab und schau nach, was andere Leser darüber denken. (dav)