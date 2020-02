Karneval: Auto rast in Menschenmenge ++ Alle Umzüge abgebrochen ++ Erschütternde Zeugen-Aussage

Beim Karneval in Volkmarsen in Hessen raste ein Auto in eine Menschenmenge.

Volkmarsen. Schock an Karneval! Beim Rosenmontagszug in Volkmarsen (Hessen) ist ein Auto in eine Menschenmenge gerast.

Am Montagnachmittag gegen 14.45 Uhr war der Karneval in Volkmarsen (Hessen, Kreis Waldeck-Frankenberg) in vollem Gange, als ein silberfarbener Mercedes durch eine Absperrung in die feiernde Menge fuhr. Das bestätigte die Polizei Kassel.

Karneval: Auto rast in Volkmarsen in Menschenmenge

Derzeit wird von mindestens 15 Verletzten gesprochen, darunter auch Kleinkindern. Die Menschen standen am Steinweg in Volkmarsen dichtgedrängt, als der Fahrer des Kombi auf die Menschenmenge zusteuerte.

Ein silberfarbener Mercedes raste im hessischen Volkmarsen beim Karneval in eine Menschenmenge. Foto: dpa

Augenzeugen berichten, dass Menschen auf der Straße liegen, dort von Ersthelfern und Sanitätern versorgt werden – Feuerwehr, Krankenwagen und Polizei sind mit einem Großaufgebot am Tatort, auch ein Hubschrauber ist angefordert.

Eine Person ist mit einem Pkw in den #Rosenmontagsumzug in #Volkmarsen gefahren.



Der Fahrer wurde festgenommen.



Wir sind mit einem großen Aufgebot vor Ort. Die Ermittlungen zu den Hintergründen laufen.



Sobald gesicherte Informationen vorliegen, veröffentlichen wir diese hier. — Polizei Nordhessen (@Polizei_NH) February 24, 2020

Zur genauen Anzahl der Opfer wie der Schwere der Verletzungen konnten die Behörden bislang keine Angaben machen. Tote soll es aber nicht gegeben haben.

Wie die Polizei bestätigt, wurde der Fahrer, dessen Wagen ein örtliches Kennzeichen des Kreises Waldeck-Frankenberg hatte, vor Ort festgenommen. Ein Augenzeuge berichtet, dass die Polizei Anwesende davon abhalten musste, den Autofahrer zu attackieren.

Erschütternder Zeugenbericht: „Vor allem auf Kinder abgesehen“

„Ob es sich um einen medizinischen Notfall handelt oder ein technisches Versagen ist oder ob schlimmstenfalls Absicht dahinter steckt, dazu können wir leider gar nichts sagen“, sagte ein Polizeisprecher in Kassel. Vorsichtshalber wurden alle Fastnachtsumzüge in Hessen abgebrochen, teilte das Polizeipräsidium Westhessen mit.

Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst sind mit einem Großaufgebot vor Ort. Foto: dpa

Der „Hessischen Allgemeine“ jedoch berichteten Zeugen, dass der Fahrer die Absperrung umgangen habe und dann mit Vollgas auf die Menschenmenge zugerast sei. Die Augenzeugen hätten den Eindruck gehabt, dass der Fahrer es vor allem auf Kinder abgesehen hatte. Von der Polizei gab es dazu keine Angaben.

Volkmarsen: Zwischenfall am Vortag

Volkmarsen ist eine Kleinstadt im Landkreis Waldeck-Frankenberg mit rund 6800 Einwohnern. Sie ist rund 30 Kilometer von Kassel entfernt. Bereits am Sonntag hatte es dort bei einer Karnevalsveranstaltung einen Zwischanfall gegeben. In einer Halle war ein Feueralarm ausgebrochen, die Veranstaltungshalle musste geräumt werden.

Polizei in anderen Städten reagiert sofort

Unter anderem in Mainz reagierte die Polizei sofort. „Die Einsatzkräfte in Mainz sind darüber umgehend informiert und sensibilisiert worden“ erklärt das Polizeipräsidium. „Darüber hinaus erfolgt eine Anpassung im Bereich der Videoüberwachung. Die bisher zur Überwachung und zum Erkennen gefahrenträchtiger Situationen innerhalb des Veranstaltungsraums eingesetzten Drohnen, werden nun explizit für den Bereich an den Zufahrtsstraßen und Rändern des Veranstaltungsraumes eingesetzt. Ziel ist es hierbei, auffällige Fahrzeugbewegungen frühzeitig zu erkennen.“

