Last-Minute-Karnevals-Ideen: Diese Sachen hat jeder daheim

Karneval ohne Kostüm? Undenkbar! Doch wer hat schon Lust, jedes Jahr wieder als Pirat oder im „Haus des Geldes“-Overall loszuziehen? Der ist vermutlich sowieso schon vom letzten Rosenmontag leicht ramponiert. Zum Glück braucht’s für ein cooles Outfit nicht viel – oft reicht schon ein Blick in den eigenen Kleiderschrank.

DER WESTEN zeigt, wie du mit ein paar einfachen Handgriffen und Dingen, die du garantiert zuhause hast, ein originelles Kostüm zauberst.

Kurz vor Karneval in NRW: Kostüm-Ideen, die jeder daheim hat

Fangen wir mit etwas Magischem an: der Zahnfee! Für dieses Kostüm brauchst du nur ein weißes T-Shirt, einen weißen Tüllrock, Feenflügel und ein paar Zahnbürsten sowie Zahnpasta-Tuben. Mit einem Textilmarker oder Edding malst du einen Zahn auf dein Shirt. Dann noch die Zahnbürsten und Tuben mit Heißkleber oder Nadel und Faden am Rock befestigen – fertig ist der Look. Wenn du es lieber etwas kreativer magst, dann greif doch zu Farbe und Pinsel – und das im wahrsten Sinne des Wortes. Denn für ein Maler-Kostüm brauchst du nur ein altes Hemd oder einen Pulli – vielleicht noch eine Latzhose.

Verteile ein paar Farbspritzer auf deine Klamotten, bastel dir dann noch aus Zeitungspapier einen schicken Hut und schnapp dir als Accessoire Pinsel oder Farbrolle. So bringst du Farbe ins Straßen-Grau – und das ganz ohne viel Aufwand. Etwas wilder wird’s mit dem nächsten Look: dem Tiger oder Leopard. Animal-Prints haben viele sowieso im Kleiderschrank – und mit ein bisschen Make-up verwandelst du dich blitzschnell in ein echtes Partytier. Ein paar schwarze Schnurrhaare, Cat-Eyes und passende Ohren – schon bist du bereit.

Bademantel-Look, Schneemann & Co. – das brauchst du dafür

Und wenn du’s lieber gemütlich magst? Dann bleib doch einfach im Bademantel-Look! Ein Handtuch-Turban, ein Quietscheentchen auf dem Haarreif und eine Badebürste in der Tasche – fertig ist dein Wellness-Kostüm. Praktisch, bequem und garantiert ein Hingucker Nur aufpassen: In überheizten Sälen wird’s im Frottee-Outfit schnell warm! Und wer lieber cool als cozy unterwegs ist, kann sich mit einfachen Mitteln in eine Schneefrau oder einen Schneemann verwandeln. Ein weißes Shirt, eine weiße Hose, schwarze Knöpfe aus Pappe, dazu noch einen Schal, eine Karottennase und ein Hut dazu – und schon bist du fertig für den Karnevalsauftakt in NRW.

Etwas sportlicher geht’s mit dem nächsten Kostüm weiter: Beer Pong. Schwarze Shirts, rote Becher und ein Ball – mehr braucht’s nicht, um gemeinsam den Karneval unsicher zu machen. Wenn du es lieber schlicht, aber auffällig magst, sind Emojis eine super Idee. Gelbe Shirts hat fast jeder zu Hause – oder man findet sie schnell im Laden. Einfach das Lieblings-Emoji aufdrucken oder basteln, mit Folie schützen, und schon seid ihr als lachende, zwinkernde oder verliebte Smiley-Gruppe unterweg. Und falls du wirklich auf den allerletzten Drücker dran bist, bleibt immer noch das älteste Kostüm der Welt: der Geist. Ein altes Bettlaken, zwei Löcher für die Augen – fertig. Kein Make-up, kein Aufwand, kein Stress. Manchmal ist weniger eben mehr.

Egal ob du als funkelnde Zahnfee, kreativer Maler, wildes Tier oder entspannter Bademantelheld losziehst – für diese Last-Minute-Kostüme brauchst du kein großes Budget und kein Basteltalent. Ein bisschen Einfallsreichtum, ein paar Dinge aus dem Haushalt – und schon bist du bereit für die fünfte Jahreszeit!









