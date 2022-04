Karfreitag: Heftiges Verbot! 700 Filme dürfen an Feiertag nicht im Kino gezeigt werden

Am Karfreitag gilt ein Tanzverbot, das ist bekannt. Was viele aber nicht wissen ist, dass auch ein Filmverbot gilt.

Über 700 Filme dürfen am Karfreitag nicht öffentlich gezeigt werden. Darunter sind zum Beispiel Komödien, Erotik-Streifen und – erstaunlicherweise – Heidi?

Karfreitag: Für 700 Streifen bleibt der Vorhang zu

In Deutschland existiert ein „Feiertagsindex“. Darauf landen alle Filme, die an stillen Feiertagen nicht öffentlich gezeigt werden dürfen. Ein Kinobesuch könnte also an Karfreitag, Heiligabend, Volkstrauertag und Co. etwas mau ausfallen.

Diese Liste „verbotener“ Filme kommt von der FSK. Mehr als 700 Filme stehen auf dem Index, immerhin viel weniger als noch vor einigen Jahren. Besonders die Genres der Komödie, Erotik und Horror sind wenig überraschend zuhauf vertreten.

Noch weniger überraschend ist, dass der berühmt-berüchtigte Monty Python-Streifen „Das Leben des Brian“ am Karfreitag ungern gesehen wird.

Karfreitag: Kuriose Einträge auf dem „Feiertagsindex“

Doch wenn man die Filmverbotsliste genauer durchliest, findet man allerlei Kuriositäten. So hat „TV Spielfilm“ etwa einige Kinderfilm gefunden: „Max und Moritz“, „Kalle Blomquist“ und sogar „Heidi in den Bergen“.

Der Grund liegt nahe: Um von der Liste genommen zu werden, braucht man eine Feiertagsfreigabe – und die kostet Geld. Viele Filme stehen deshalb seit Ewigkeiten auf der Liste, wo sie wahrscheinlich auch noch länger bleiben werden.

Doch seit den 50er-Jahren ist die schwarze Liste kontinuierlich geschrumpft. Vor 1960 durften über 60 Prozent aller Filme nicht an Karfreitag gezeigt werden, heute sind es unter einem Prozent. (ts)