Kaffee bei Aldi, Edeka, Rewe & Co. immer teurer – nur hier können Kunden noch sparen

Die Preisentwicklung bei Kaffee zeigt derzeit eine klare Tendenz nach oben. Im Juni 2025 mussten Käufer bei Aldi, Edeka, Rewe und Co. für Bohnenkaffee durchschnittlich 22 Prozent mehr bezahlen als noch im Vorjahr. Im Vergleich zu 2021 hat sich der Preis sogar um mehr als 40 Prozent erhöht. Verantwortlich für diese drastischen Anstiege sind laut dem Statistischen Bundesamt höhere Rohkaffee-Importkosten, die vor allem durch Wetterextreme und damit verbundene Ernteausfälle verursacht wurden.

Zwischen Ende Juni und Anfang Juli 2025 hat Stiftung Warentest die Preise für Kaffeebohnen und Filterkaffee von verschiedenen Herstellern untersucht und mit früheren Tests abgeglichen. Es zeigte sich, dass die Preisanstiege je nach Marke stark variieren: Manche Produkte wurden deutlich teurer, andere hingegen nur moderat. Doch was heißt das konkret?

Kaffee bei Aldi, Edeka, Rewe und Co. immer teurer?

Zwei Filterkaffee-Sorten, Tchibo Eduscho und Rapunzel Kolumbien Bio, blieben preislich völlig unverändert und sind somit Ausnahmen. Im Segment der Kaffeebohnen liegt die durchschnittliche Preissteigerung bei rund 43 Prozent seit Oktober 2021. Besonders auffällig ist der Preissprung bei Segafredo Intermezzo – von rund 9 Euro auf 21 Euro pro Kilo – was einer Erhöhung von 133 Prozent entspricht.

Passend dazu: Aldi benennt sich um – sogar Oasis-Sänger Liam Gallagher mischt sich ein

Auch Alnatura Caffè Crema Bio verteuerte sich stark, nämlich um 74 Prozent. Handelsmarken wie Ja von Rewe, Gut & Günstig von Edeka und Barissimo von Aldi Nord verzeichneten Preiserhöhungen im Bereich von 50 Prozent. Trotz dieser Anstiege gehören sie weiterhin zu den günstigeren Anbietern mit einem Kilopreis von etwa 12 Euro.

Auch interessant: Mann zwingt Aldi in die Knie – jetzt geht es um eine halbe Million Euro

Hier kannst du bares Geld sparen

Preisbewusste Käufer finden bei Jacobs Barista Editions Crema die aktuell günstigste Kaffeebohne im Test. Ihr Preis liegt bei rund 11 Euro pro Kilogramm – ein Anstieg von 28 Prozent gegenüber dem früheren Preis von 8,60 Euro. Preisvergleiche bei Aldi, Edeka, Rewe und Co. können sich also durchaus lohnen.

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Der Markt für Filterkaffee entwickelt sich ähnlich: Seit der letzten Erhebung im August 2024 stiegen die Preise im Durchschnitt um 30 Prozent. Die stärksten Erhöhungen gab es bei bekannten Marken. Melitta Auslese Klassisch etwa verteuerte sich um 88 Prozent, während Dallmayr Classic um 51 Prozent und Alnatura Bio-Kaffee um 50 Prozent zulegten. Jacobs Krönung folgt mit einer Steigerung um 47 Prozent.

Hier lohnen sich Aldi, Edeka, Rewe und Co.

Wer nach günstigem Filterkaffee sucht, kann zu Aldi Nord Barissimo, Edeka Gut & Günstig Klassik oder Rewe Ja Röstkaffee greifen. Alle drei Produkte kosten aktuell etwa 11 Euro pro Kilogramm und sind damit die preiswertesten Sorten im Test, trotz eines Anstiegs um knapp 30 Prozent.

Hier mehr lesen:

Insgesamt bleibt der Preisunterschied zwischen Discounter-Produkten und bekannten Marken erheblich. Aldi, Rewe und Edeka sind weiterhin erste Anlaufstellen für alle, die ihren Kaffee möglichst günstig einkaufen möchten.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.