Junge im Rollstuhl stirbt tragischen Tod – weil sein Vater HIER war

Tragischer Todesfall in China.

Weil der Vater des behinderten Yan Cheng (16) am Coronavirus erkrankt war, musste dieser seinen Sohn während der Quarantäne allein zu Hause zurücklassen. Da niemand sich um den 16-Jährigen kümmerte, verstarb der Junge nach einer Woche.

Junge (16) stirbt, während sein Vater in Quarantäne ausharrt

Der Jugendliche litt laut Bericht an den Folgen einer frühkindlichen Hirnschädigung. Er konnte weder laufen noch sprechen, war auf den Rollstuhl angewiesen.

Am 22. Januar kam sein Vater in die Quarantäneeinrichtung, fünf Tage darauf stellten Ärzte bei ihm das Coronavirus fest.

16-jähriger Junge mit Handicap allein zuhause

Der 16-Jährige war seit dem allein zuhause. In den sozialen Medien habe der Vater versucht, um Hilfe zu bitten. Er habe darauf gehofft, dass Familie, Freunde, die Vorsteher seines Heimatdorfs oder Ärzte sich um den Jugendlichen kümmern würden.

Laut eines Berichts der Regierung des Bezirks Hongan sei der Junge jedoch in dieser Woche nur zwei Mal mit Essen versorgt worden. Am 29. Januar verstarb der Junge in seinem Rollstuhl.

Mehr als 20.000 Kranke in China

Nach dem Tod des Jungen wurden der örtliche Vorsitzende der kommunistischen Partei sowie der Bürgermeister entlassen.

In Festland-China gibt es nach offiziellen Angaben inzwischen 425 Tote und mehr als 20.000 Kranke durch das Virus. Auch in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong wurde mittlerweile ein erster Todesfall gemeldet. (vh/mit dpa)