Junge Frau nimmt an Kuchen-Wettessen teil – und stirbt! Es ist der zweite Fall in kurzer Zeit

Viele Menschen würden für Süßigkeiten sterben – für eine jungen Frau wurde genau das bittere Realität. Sie starb während eines Kuchen-Wettessens!

Junge Frau stirbt beim Kuchen-Wettessen

Eine junge Frau ist bei einem Kuchen-Wettessen in Moskau (Russland) ums Leben gekommen. Die 23-Jährige hatte sich verschluckt und sei erstickt, berichtet die russische Zeitung „Komsomolskaja Prawda“.

Bei dem Kuchen-Wettessen am Samstagabend in einer Bar nahmen 12 Menschen teil. Plötzlich riefen Zuschauer entsetzt um Hilfe, als die junge Russin vor ihren Augen erstickte. Sie würgte und fiel zu Boden.

Bei dem Wettessen ging es darum, in kurzer Zeit so viel Kuchen und Gebäck wie möglich zu essen. Offenbar war die Frau kurz vor dem Sieg, hatte sich deshalb mehrere Kuchenstücke gleichzeitig in den Mund gestopft.

Der gerufene Notarzt konnte nur noch ihren Tod feststellen. Ermittler wollen nun prüfen, ob der Tod möglicherweise mit Herzproblemen der Frau zusammenhängt.

Zweiter Todesfall bei Wettessen

Es ist der zweite Todesfall dieses Jahr, bei dem eine Frau während eines Kuchen-Wettessens stirbt.

Erst im Januar verschluckte sich eine 60-jährige Frau bei einem Kuchen-Wettessen in Australien und starb. Die Polizei untersucht den Fall, den ein Gerichtsmediziner klären soll. (kv, dpa)