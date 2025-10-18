„Gammelfleischparty“ war gestern! Jetzt geht die Nachricht zum Jugendwort 2025 rum

Die Entscheidung ist gefallen: „Das crazy“ wurde zum Jugendwort 2025 gewählt. Der Ausdruck setzte sich bei einer Abstimmung des Langenscheidt-Verlags knapp gegen die Begriffe „goonen“ und „checkst du“ durch.

Bei der Online-Wahl wurden insgesamt fast zwei Millionen Stimmen von Jugendlichen im Alter zwischen 11 und 20 Jahren abgegeben. Das „Jugendwort 2025“ ist eine Allzweckfloskel, die oft dann verwendet wird, wenn man sprachlos ist. Sie drückt aus, dass man etwas einfach nur noch „verrückt“ findet, ohne es weiter kommentieren zu wollen.

Mit 35,7 Prozent der Stimmen setzte sich „das crazy“ knapp vor „goonen“ (Selbstbefriedigung) und „checkst du“ durch. Das zweitplatzierte „goonen“ erreichte 35,5 Prozent der Stimmen. „Checkst du,“ das gerne am Satzende zur Betonung der eigenen Aussage verwendet wird, landete auf Platz drei.

Laut Germanist Nils Uwe Bahlo punktete der Begriff durch Aktualität. „Ich gehe davon aus, dass das ein großes Potenzial hat, zu gewinnen, weil das tatsächlich bei vielen Jugendlichen auch en vogue ist,“ erklärte der Experte. Der Ausdruck zeige besonders schön, wie Jugendsprache auf kreative Weise weiterentwickelt werde.

Nikolas Hoenig vom Langenscheidt-Verlag betonte ebenfalls die kulturelle Dimension: „Die diesjährige Wahl zeigt erneut den ungebrochenen Einfluss der englischen Sprache und den Trend zum Verkürzen.“ „Das crazy“ sei ein Sinnbild des Zeitgeists und daher ein absolut würdiger Gewinner, betonte er.

Um sicherzustellen, dass das Jugendwort von Jugendlichen gewählt wird, durften ausschließlich 11- bis 20-Jährige abstimmen. Laut Langenscheidt stand eine größere Auswahl an Begriffen zur Verfügung, von denen beleidigende oder kampagnenartige Vorschläge aussortiert wurden. Auf der Frankfurter Buchmesse wurde „das crazy“ schließlich vor Publikum gekürt.

Seit 2008 wählt der Langenscheidt-Verlag das „Jugendwort des Jahres.“ Dieses spiegelt meist den aktuellen Zeitgeist und die Sprache junger Generationen wider. Dennoch übernehmen auch Erwachsene manchmal Elemente aus der Jugendsprache. „Unsere heutige Umgangssprache ist geronnene Jugendsprache der letzten Dekaden,“ erklärt Germanist Bahlo. Begriffe wie „krass“ oder „toll“ waren einst typisch jugendlich.

Obwohl Erwachsene oft unbeholfener wirken, wenn sie Jugendwörter nachahmen, beeinflussen diese die Sprache der Gesellschaft langfristig stark. Das „Jugendwort 2025“ zeigt einmal mehr, wie kreativ und zukunftsweisend die Sprache der Jugend ist.