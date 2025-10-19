Ex-ARD-Star Judith Rakers bekommt wütende Nachricht – „Hat an mir genagt“

Ex-Moderatorin Judith Rakers hat einmal mehr mit Hass-Nachrichten zu kämpfen. Doch diese kommt äußerst ungewöhnlich daher!

Im Podcast „Baborie & Rakers“ sprachen die Frauen über Kritik im Netz. Dabei offenbarte der ehemalige ARD-Star einen ungewöhnlichen Zwischenfall auf Social Media. Sie joggte nichtsahnend durch den Wald. Plötzlich folgte eine skurrile Mitteilung eines Nutzers.

Ex-ARD-Star Judith Rakers: Wütende Nachricht nach Jogginglauf

Der Vorwurf: Sie trete Kleinstlebewesen beim Joggen tot! Ihre Podcast-Partnerin Ariana Barborie ist baff, als sie diese Geschichte hört.

Judith Rakers ignorierte die Nachricht zuerst. Doch die Worte machten etwas mit ihr. „Trotzdem hat dieser Kommentar ein bisschen an mir genagt“, gesteht sie. Es sei wohl etwas Wahres dran. Die ehemalige Tagesschau-Sprecherin denkt aktiv über Kritik nach.

„Unsere Welt ist so komplex mittlerweile“

„Man kann es den Leuten ja gar nicht recht machen“, so Judith Rakers Gedanke nach Informationen des „Focus“. Sie versuche, es häufig allen recht zu machen. „Unsere Welt ist so komplex mittlerweile, dass das gar nicht mehr geht“, findet Ariana Barborie.

Schlussendlich betont Judith Rakers: „Ich glaube, dass es auch ganz wichtig ist, sich immer wieder klarzumachen: Du kannst nicht jede Entscheidung moralisch, ethisch, umweltfreundlich, richtig treffen.“ Es aber zu versuchen, sei schon gut.