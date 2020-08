„Jim Knopf“: Heftige Kritik an Kinderbuch – Ministerin redet Klartext: „Das sind schöne Geschichten“

Fast jeder kennt die Geschichte von „Jim Knopf“ und Lukas dem Lokomotivführer auf der Insel mit zwei Bergen namens Lummerland. Nun feiert das Buch von Michael Ende sein 60-jähriges Jubiläum. Doch die Geschichte sorgt für Diskussionsstoff wie nie zuvor.

Kritisiert wird die Abenteuergeschichte vor allem wegen der klischeehaften Darstellung des kleinen afrikanischen Jungen Jim Knopf.

„Jim Knopf“: Heftige Kritik um Kinderbuch

Zudem gibt es Textzeilen die immer noch das N-Wort beinhalten. Ist das noch Zeitgemäß, obwohl bereits Hersteller von Champignon-Tomatensoße darauf kommen, nicht rassistische Bezeichnungen zu finden? Der Verlag will aber vorerst an dem Wort festhalten.

Nicht nur „Jim Knopf“ ist von der Kritik betroffen, auch Pipi Langstrumpfs Vater wird in den aktuellen Bücherauflagen inzwischen nur noch als „Südseekönig“ bezeichnet, damit wird auf die Verwendung des N-Wortes verzichten.

Susanne Eisenmann (CDU), Ministerin für Kultus, Jugend und Sport von Baden-Württemberg. Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Für Kultusministerin Eisenmann seien diese Diskussionen total skurril. Gegenüber der Deutschen Presse-Agentur erklärt sie: „Das sind schöne Geschichten, bei denen sich die Autoren - aus ihrer Zeit herauskommend - über gewisse Aspekte vielleicht gar keine Gedanken gemacht haben.“

Eisenmanns Ansicht nach, könne man nicht im Nachhinein Dinge korrigieren, die vor 100 oder 200 Jahren entstanden seien und aus heutiger Sicht nicht zum Zeitgeist passen.

+++ Knorr benennt Kult-Produkt um – aus DIESEM Grund +++

„Jim Knopf“: Kultusministerin gegen Korrektur

Sollte es also Eltern und Lehrern überlassen bleiben, den Kindern eine aktuelle Einordnung zu vermitteln? Immerhin könnten die Kinderbücher rassistische Vorstellungen in der Gesellschaft weiter festigen, so Professor Heidrun Kämper vom Leibniz-Institut für Deutsche Sprache in Mannheim.

-------------

Das ist „Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“:

Kinderbuch des deutschen Schriftstellers Michael Ende

erstmals erschienen 1960

Illustrationen der Originalausgabe stammen von Franz Josef Tripp

gewann 1960 den Deutschen Jugendbuchpreis

-------------

„Wenn wir davon ausgehen könnten, dass ein allgemeines Bewusstsein in der Gesellschaft vorhanden ist, dass ein Buch wie Jim Knopf rassistische Elemente enthält, dann könnten wir das auch Lehrern und Eltern überlassen“, sagt Kämper. Doch auch die Sprachwissenschaftlerin ist der Meinung, dass das Thema dafür erst in den Köpfen der breiten Gesellschaft ankommen muss.

------------

Weitere Themen:

Nach Rassismus-Kritik: Berliner Mohrenstraße wird umbenannt

„Tagesthemen“ (ARD): Sender mit drastischer Änderung – Sprecher Ingo Zamperoni muss...

Dresden: Junge (6) wird von Raser erfasst – tot! ++ Hinweise auf illegales Autorennen

-------------

„Jim Knopf“ einfach aus den Schulen nehmen?

Könnte also eine Fassung von „Jim Knopf“ mit Fußnoten, Einschüben und Kommentierungen die Lösung sein?

Riem Spielhaus, „Wissen im Umbruch“-Abteilungsleiterin am Georg-Eckert-Institut für Internationale Schulbuchforschung in Braunschweig, würde ihrem Kind jedenfalls nicht die alte Buchfassung vorlesen. „Einer Fünfjährigen zu erklären, warum das N-Wort schwierig ist, fand ich als Mutter herausfordernd“, erklärt sie.

Doch eine Auseinandersetzung mit dem Thema Rassismus ist wichtiger den je. Die Lehrergewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) fordert daher das Fach Ethik für Grundschulen. Damit auch dieses Thema stärker im Unterrichtsalltag thematisiert werde. Die traditionellen Kinderbücher ganz aus den Schulen zu verbannen, sei also auch keine Lösung. (mia/dpa)