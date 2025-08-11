„Lebensbedrohlich“! Viele Vermisste nach Unwetter in Japan ++ Millionen Menschen vor Evakuierung

Heftige Regenfälle führen in Japan zu schweren Überschwemmungen. Die Behörden fordern Millionen Menschen auf, ihre Häuser zu verlassen. Besonders betroffen ist die Region Kumamoto. Über 384.000 Einwohner stehen unter der höchsten Warnstufe, zahlreiche Personen gelten nach Erdrutschen als vermisst.

Extreme Wetterlage in Japan

„Die Situation ist lebensbedrohlich“, warnt der Wetterdienst Japans. Selbst in Gebieten ohne Katastrophengefahr drohen Erdrutsche und Überschwemmungen. In Tamana fielen lokal Rekordmengen von über 37 Zentimetern Regen. Flüsse traten über die Ufer, rissen Fahrzeuge mit und setzten Straßen unter Wasser.

Schäden und Evakuierungen in Japan

Medien zeigen massive Zerstörungen in Kumamoto: Häuser und Fahrzeuge stehen meterhoch im Wasser. Die Lage bleibt angespannt. (mit dpa)

