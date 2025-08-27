Jannik Kontalis in der Kritik: „Teilweise sogar gefährlich“

Er ist der schillerndste Kandidat um den Mönchengladbacher Oberbürgermeister-Posten. Der Aussichtsreichste ist er aber wohl eher nicht – Jannik Kontalis. Der Reality-TV-Star machte in den vergangenen Tagen eher durch seine Geschichte mit „Tokio Hotel“-Frontmann Bill Kaulitz als durch seine politischen Ambitionen aufmerksam. Während seine Konkurrenten derzeit voll im Wahlkampfstress sind, reiste Kontalis gemütlich in die USA, genauer gesagt nach Los Angeles. Will einen „ganz besonderen Menschen“ wiedersehen.

Und auch seine Wahlkampfversprechen scheinen eher aus der Schublade: Gut gemeint, aber kaum umsetzbar. Kostenloser ÖPNV an Sonntagen, ein Paddelplatz mitten in der Mönchengladbacher Innenstadt, Schluss mit „nervigen 30er-Zonen“. Das sieht auch TV-Star und Unternehmer Andreas Wendt so.

Andreas Wendt über die OB-Kandidatur von Jannik Kontalis

Der einstige Juror von „My Style rocks“ ist in seiner Wahlheimat Luxemburg selbst politisch aktiv, gehört der DP (Demokratesch Partei) an und wurde 2025 in den Lokalvorstand seiner Gemeinde sowie in den Regionalvorstand Zentrum gewählt.

„Es ist gut, wenn vor allem junge Menschen den Mut haben, in die Politik zu gehen. Leider wirken bei Jannik Kontalis viele Vorschläge eher wie Themen aus dem Reality-TV. Da ist auch fast alles Fake, hat mit der Realität nicht viel zu tun. Der Gratis-ÖPNV am Samstag zum Beispiel. Wir in Luxemburg waren das erste Land der Welt mit kostenlosem ÖPNV. Die Kosten beliefen sich 2024 auf 906 Mio. Euro. Auch wenn es in Mönchengladbach nur für den Samstag gelten soll, müssen die Kosten finanziert werden. Und auch beim Kiosk am Sonntag (Ladenöffnungsgesetz NRW) lassen sich für einen Bürgermeister keine Änderungen vornehmen. Auch die Reduktion von 30er-Zonen. All das ist rechtlich oder finanziell gar nicht umsetzbar und teilweise sogar gefährlich, gerade für Kinder und Radfahrer“, analysiert Wendt.

„Innenstädte kann man nicht per Wahlversprechen beleben“

Und weiter: „Innenstädte kann man nicht per Wahlversprechen beleben, da braucht es auch die Vermieter, die mit fairen Konditionen den Weg freimachen. Da braucht es Infrastruktur auf Landes- und Bundesebene. Attraktivität. Und wenn man die Dauerbaustellen reduziert, bedeutet auch das leider wieder Stillstand und Modernisierungsrückstand. Döner für alle – das könnte funktionieren. Nur damit macht man nicht den großen Wurf.“

Sein Tipp: „Vielleicht hätte er sich, statt auf einer Party in Berlin, einfach mal mit der neuen ‚First Lady‘ in Mönchengladbach sehen lassen sollen. Keine Frage, Jannik Kontalis hat eine gute Ausstrahlung, aber Politik braucht eben auch Präsenz vor Ort, Substanz, Sachverstand und echte Lösungen. Schließlich geht die echte Arbeit erst nach dem Wahlkampf los.“