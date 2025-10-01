Jane Goodall ist tot – legendäre Primatenforscherin wurde 91 Jahre alt

Viele Schimpansen-Fans dürfte diese Nachricht schockieren! Jane Goodall, weltbekannt für ihre bahnbrechende Forschung an Schimpansen und ihr unermüdliches Engagement für den Umwelt- und Tierschutz, ist im Alter von 91 Jahren verstorben.

Nun meldet sich das Institut zu ihrer Todesursache zu Wort.

Jane Goodall ist tot – Institut meldet sich zur Todesursache zu Wort

Nun ist es offiziell: Die britische Verhaltensforscherin starb „eines natürlichen Todes“ in Kalifornien während einer Vortragsreise durch die Vereinigten Staaten, wie das Institut mitteilte. Ihr Tod ist definitiv ein Verlust für die Forschung, denn sie wurde vor allem durch ihre jahrzehntelange Arbeit im Gombe-Stream-Nationalpark in Tansania bekannt. Dort studierte sie das Verhalten von Schimpansen in freier Wildbahn und revolutionierte damit das Verständnis der Mensch-Tier-Beziehung.

Ihre Erkenntnisse stellten nämlich lange bestehende Annahmen infrage und machten sie zu einer Pionierin der Primatologie. Dabei war es eine ihrer bahnbrechendsten Beobachtungen, dass Schimpansen nicht nur über Emotionen und Intelligenz verfügen, sondern auch gezielt Werkzeuge einsetzen – etwa um mit präparierten Ästen Termiten aus ihren Bauten zu angeln. Somit ist klar: Nicht nur der Mensch, auch diese Affen-Art, kann mit Werkzeugen umgehen.

Auszeichnungen und Filme: Viele würdigten ihre Arbeit

Goodalls Arbeit veränderte damit nicht nur die Primatologie, sondern inspirierte eine weltweite Bewegung. 1977 gründete sie das Jane Goodall Institute, das sich bis heute für Arten- und Umweltschutz, Bildungsprojekte und nachhaltige Entwicklung einsetzt. Und besonders ihr Jugendprogramm „Roots & Shoots“ entwickelte sich zu einer globalen Initiative. Es ermutige junge Menschen in mehr als 100 Ländern dazu, sich aktiv für den Schutz der Natur und ihrer Mitgeschöpfe einzusetzen.

Nach all diesen Erfolgen und tierisches Engagement ist es kaum verwunderlich, dass Jane Goodall zahlreiche internationale Auszeichnungen erhielt – darunter den britischen Verdienstorden und den Titel einer UN-Friedensbotschafterin.

Auch die Filmwelt würdigte ihr Wirken: Die Doku Jane (2017) zeigt eindrucksvoll ihre frühen Jahre in der Wildnis, Jane’s Journey (2010) begleitet ihren Weg zur globalen Aktivistin, und Jane Goodall: The Hope (2020) beleuchtet ihr spätes Wirken.