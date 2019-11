Jäger schießt auf Hirsch – am Ende ist er selbst tot

Ein Jäger (66), aus Arkansas in den USA, wurde von einem Hirsch tödlich angegriffen. Die Beamten beschreiben den Vorfall als bizarr, so ABC News.

Thomas Alexander war am Dienstagabend in der Nähe von Yellville (Arkansas) auf der Jagd. Als er auf einen Hirsch geschossen hatte, kam es zum Unglück.

+++Hund: Tiere von Mann erschossen – Besitzerin muss alles mit ansehen +++

USA: Hirschangriff auf Jäger

+++ Italien: Jäger will auf Wildschwein schießen – und tötet seinen Vater +++

„Es sieht so aus, als hätte er auf den Hirsch geschossen und sein Gewehr in der Nähe des Jagdstand abgelegt. Er ist heruntergegangen, um zu überprüfen, ob er tot ist", sagte Keith Stephens, Leiter der Kommunikation, der Arkansas Game and Fish Commission, gegenüber ABC News.

Jäger alarmierte selbst seine Familie

Anschließend verließ er den Stand und schaute nach dem Wild. Doch der Hirsch war überraschenderweise nicht tot. Im Gegenteil, der Hirsch griff Alexander an und fügte ihm zahlreiche Stichwunden zu.

--------------------------------

Weitere News des Tages:

Fan bittet Konzertbesucher, ein Foto zu machen: Er ahnt nicht, wen er da fragt

Donald Trump sorgt mit Hunde-Bild für Wirbel – Ein Detail finden viele geschmacklos

--------------------------------

Er war noch in der Lage selbst seine Familie und einen Rettungsdienst zu alarmieren. Thomas Alexander verstarb jedoch später im Krankenhaus. Die Polizei sucht derzeit nach dem Tier, das den Jäger angegriffen hat. (mia)