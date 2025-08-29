Millionen-Gewinner rennt die Zeit davon – Lotto sucht mit Plakaten nach Glückspilz

Stell dir vor, du bist Millionär, ohne es zu wissen! Bayerns Lotto-Zentrale sucht seit Freitag aktiv nach einem Glückspilz. Seit August 2022 liegt ein Gewinn von 1.077.777 Euro unberührt, weil sich der Spieler oder die Spielerin nicht meldet.

Michaela von Schreibwaren Lindner in München erklärt: „Ich papp’ das gleich hier neben die Eingangstür.“ Rund 700 Annahmestellen im Raum München erhielten von der Lottozentrale kreisrunde Fahndungsplakate.

Lotto-Gewinn kann nur bis 2026 eingelöst werden

Die Frage auf dem Plakat lautet: „Wem gehört der Millionen-Gewinn?“ Bisher fehlt jede Spur zum rechtmäßigen Gewinner, wie „Bild“ berichtet.

Am 1. Januar 2026 verfällt der Gewinn endgültig. Möglicherweise weiß der Spieler nichts von seinem Erfolg. Oder ist er kurz nach Abgabe des Lottoscheins verstorben? Auch Angst vor Wohlstand, eine sogenannte Plutophobie, könnte ein Grund sein, sich nicht zu melden.

Ohne Quittung gibt es kein Geld

Im Gegensatz zum Lottoschein ist die Spielquittung entscheidend. Lotto-Sprecherin Verena Ober erklärt gegenüber „Bild“: „Der Gewinner muss sich innerhalb einer Frist von drei Jahren melden.“ Wer sorglos mit Quittungen umgeht, riskiert, seinen Gewinn zu verlieren. Bereits früher trug ein Gewinner eine Quittung für 1,2 Millionen monatelang in seiner Bürotasche herum.

Ober erinnert: „Mit der Quittung hätte jeder die 1,2 Millionen einfach so abholen können.“ Dasselbe droht nun dem unauffindbaren Millionär. Die Losnummer des aktuellen Gewinns lautet 0299095, und wer die Quittung besitzt, kann den Betrag noch einfordern.

Die Lottozentrale hofft jetzt auf einen glücklichen Ausgang. Die Plakate könnten helfen, den Gewinner rechtzeitig zu erreichen. Ob der Spieler die Quittung noch findet oder längst verloren hat, wird in den kommenden Monaten klar werden.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.