Deutscher stirbt dramatisch im Italien-Urlaub – seine Tochter musste alles mit ansehen

Ein tragisches Unglück ereignete sich in den Dolomiten. Ein 70-jähriger deutscher Wanderer stürzte in der Rosengartengruppe tödlich ab, wie die Deutsche Presse-Agentur am Dienstag (23. September) berichtete.

Der Mann befand sich mit seiner Tochter und einem Hund auf einem Ausflug während ihres Italien-Urlaubs. Am Tschagerjoch, auf einer Höhe von etwa 2500 Metern, rutschte er aus ungeklärten Gründen ab.

Italien-Urlaub endet tragisch in den Dolomiten

Der Wanderer fiel etwa 60 Meter einen Hang hinunter. Seine Tochter beobachtete den Unfall. Trotz schneller Rettungskräfte kam jede Hilfe zu spät. Die Bergwacht brachte seinen Leichnam per Seilwinde in das Tal. Sowohl die Tochter als auch der Hund wurden per Hubschrauber evakuiert.

Zu Hause wird Italien-Urlaub oftmals mit Erholung verbunden. Doch in den Dolomiten kann es auch gefährlich sein. Der bekannte Gebirgszug Rosengarten ist bei Wanderern aus Deutschland beliebt. Leider passieren dabei in unwegsamem Gelände immer wieder Unfälle. Auch dieser Italien-Urlaub erhielt ein tragisches Ende.

Riskante Wanderstrecke

Die Bergwacht machte keine Angaben zur genauen Herkunft des Verunglückten. Jedoch betonte sie, dass Wanderer stets aufmerksam sein sollten. Der Rosengarten lockt jährlich zahlreiche Italien-Urlauber an, die Natur und Abenteuer suchen. Doch Naturgewalten und schwieriges Terrain bleiben ein Risiko. Italiens Alpen-Regionen verlangen immer Vorsicht und umfangreiche Vorbereitung.

