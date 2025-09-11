Kurioser Strandfund in Italien – in der Urlaubsregion ist er eine kleine Sensation

Beim Strandspaziergang in Rosolina Mare, einer idyllischen Küstenstadt an der Adria in Italien, machte Angelica Ricchi Anfang September eine besondere Entdeckung. Zwischen Muscheln und Algen entdeckte sie ein altes Stück Holz, das sich bei näherem Hinsehen als Wegweiser entpuppte.

Auf dem stark abgenutzten Schild stand „Falser Alm“ – eine kleine Sensation, denn der Wegweiser könnte aus den Südtiroler Alpen stammen.

Eine Alpen-Überraschung an Italiens Küste

Ricchi teilte ihren Fund auf Facebook, wo die Entdeckung schnell für Aufsehen sorgte. Viele Nutzer bestätigten den Verdacht, dass das Schild aus dem Passeiertal in Südtirol stammt. Einige wiesen darauf hin, dass der Name der „Valser Alm“ fälschlicherweise mit „F“ statt „V“ geschrieben wurde. Diese Alm liegt inmitten der italienischen Alpen und zieht jedes Jahr zahlreiche Wanderer an.

Wie das Schild die weite Reise aus den Bergen bis in die Adria schaffte, sorgt für Diskussionen. Ein starkes Unwetter wütete im Juli in Südtirol und zerstörte zahlreiche Brücken und Wege. „Wir hier heroben bei der Alm vermissen kein Schild, aber wahrscheinlich hat es das Unwetter im Juli oberhalb von St. Martin mitgerissen“, erklärte die Hüttenwirtin der Valser Alm in einem Interview. Die Regenmassen könnten den Wegweiser in den Fluss Passer und weiter über die Etsch bis zum Meer getragen haben.

Von Italiens Bergen ans Meer

Das ungewöhnliche Treibgut faszinierte nicht nur Ricchi, sondern auch viele Kommentatoren in den sozialen Medien. Mit einem Hauch von Ironie schrieb ein Nutzer: „Nachdem es Tausenden von Wanderern den Weg gewiesen hatte, wollte auch das Schild einen Ausflug machen.“ Andere sahen darin ein faszinierendes Beispiel für die Kraft der Natur in Italien.

Mehr News:

Ricchi nahm das Fundstück mit nach Hause, versprach aber, es eines Tages an seinen ursprünglichen Platz zurückzubringen. „Ich habe mir vorgenommen, die Hütte zu besuchen. So hat mich der Wegweiser eben am Meer zu euch in die Berge geführt. Ich liebe die Berge“, sagte sie gegenüber „stol.it„. Dieser besondere Fund verbindet die Schönheit der italienischen Alpen mit der unverwechselbaren Magie der Adriaküste – eine Kooperation von Natur und Zufall, die Italien einmal mehr von seiner faszinierenden Seite zeigt.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.