Das geht vielen zu weit! Italien-Urlauber erhitzen die Gemüter mit dieser Aktion

Ein aufsehenerregendes Bild sorgt im Netz für Diskussionen. Auf einer kleinen Sandinsel nahe Porto Cesareo in Apulien haben Urlauber Zelte und Sonnenschirme aufgestellt. Viele sehen darin einen Versuch, die Insel für den privaten Gebrauch zu reservieren. Das Foto wurde von einem Bewohner gemacht, der im Italien-Urlaub war, und in einer Facebook-Gruppe geteilt.

Innerhalb kurzer Zeit sammelte der Beitrag über 300 Kommentare. Der Ärger vieler Nutzer spricht für sich: Die Natur müsse für alle zugänglich bleiben. In den sozialen Medien wird kritisiert, dass solches Verhalten egoistisch sei.

Italien-Urlauber erhitzen die Gemüter mit dieser Aktion

Nutzer fragen, ob die Camper ihren Müll ordnungsgemäß entsorgen. Einige weisen darauf hin, dass die Insel in einem Naturschutzgebiet liegt. Das private Nutzen solcher Gebiete wäre deshalb nicht erlaubt. Aus diesem Grund äußern einige Nutzer auch rechtliche Bedenken. Besonderes Entsetzen ruft die Gefährdung der empfindlichen Natur hervor.

Viele sorgen sich um die Dünenlandschaft und die Vegetation der Sandinsel. Zelte und Sonnenschirme könnten diese nachhaltig schädigen. Während des Sommers überrennen Touristen regelmäßig diesen Küstenabschnitt. Auch der Ort Porto Cesareo wird oft von Italien-Urlaubern überlaufen, wie „Corriere della Sera“ berichtet.

Bilder gehen vielen zu weit

Die Szene auf der kleinen Insel schaut für viele wie ein Symbol aus. Es zeigt den Konflikt, der im Massentourismus allgegenwärtig ist. Wie viel Freiheit darf man sich in einem Italien-Urlaub nehmen? Wo endet der Respekt vor Natur und Gemeinschaft?

Mehr News:

Ob die Behörden sich einschalten, ist bisher unklar. Schafft man keine Balance, wird der Italien-Urlaub schnell zur Belastung für die Umwelt.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.