Italien-Urlauber sollen höllisch aufpassen – Auswärtiges Amt warnt Reisende

Sei es ein Städtetrip nach Rom oder Venedig, zu den malerischen Städten Siziliens oder in die imposanten Alpen – ein Urlaub in Italien erfreut sich nicht ohne Grund großer Beliebtheit. Das südeuropäische Land gilt sogar als eines der meistbereisten Länder der Welt.

Doch Touristen, die momentan einen Urlaub in Italien planen, sollten besser genau aufpassen. Das Auswärtige Amt wendet sich nämlich mit einer aktuellen Warnung an alle Reisenden. Denn insbesondere im Sommer, der eigentlichen Hauptsaison für den Tourismus, macht sich eine Bedrohung bemerkbar.

Urlaub in Italien: Extreme Hitze

In den sommerlichen Monaten kann es in Italien nämlich richtig heiß werden – insbesondere in Süd- und Mittelitalien. Auf den Inseln Sizilien und Sardinien werden oft extreme Temperaturen verzeichnet. Das Auswärtige Amt warnt vor diesen Hitzewellen, die sogar Temperaturen bis zu 40 Grad erreichen können.

+++ Spanien-Urlauber macht im Meer unglaubliche Entdeckung – jetzt hat er nur eine Bitte +++

Während jeder, der bei dieser Hitze unterwegs ist, darauf achten sollte, die pralle Sonne zu meiden und ausreichend Wasser zu trinken, können diese Temperaturen für einige Personen richtig gefährlich werden. Das Auswärtige Amt erinnert daran, dass extreme Hitze insbesondere für Säuglinge, Kinder, Senioren und Menschen mit chronischen Erkrankungen oft eine ernstzunehmende Bedrohung darstellen kann.

Auswärtiges Amt warnt vor Mücken

Doch die Hitze hat auch noch eine weitere schwerwiegende Folge. Durch die hohen Temperaturen entstehen im Sommer nämlich schnell Busch- und Waldbrände. Wer Urlaub in Italien macht, sollte dies beachten, denn durch diese Brände kann die Infrastruktur oft beeinträchtigt werden. Bereits in der Vergangenheit kam es durch Waldbrände in Italien zu dramatischen Szenen (mehr dazu hier >>>).

+++ Von wegen Kreta und Rhodos! Diese griechische Insel wird bei Urlaubern zum neuen Trend +++

Aber es gibt noch eine weitere Bedrohung, die Reisende beachten sollten: Mücken können nämlich auch in Südeuropa eine Gefahr für die Gesundheit darstellen. Für den Urlaub in Italien sind zwar keine Pflichtimpfungen vorgeschrieben, dennoch gibt das Auswärtige Amt einige Empfehlungen, die Touristen beachten sollten, wenn sie sich schützen wollen.

Insbesondere im Sommer ist in Italien die Aedes-Mücke aktiv, die das Dengue-Fieber übertragen kann. Auch das Chikungunya-Fieber wird durch Mücken übertragen. Wer im Urlaub in Italien ist, sollte also darauf achten, sich ausreichend vor Mückenstichen zu schützen. Man sollte immer ein Mückenspray benutzen und, wenn möglich, helle und langärmelige Kleidung tragen. Eine Impfung gegen das Dengue-Fieber ist verfügbar, jedoch ist diese für den Urlaub in Italien nicht verpflichtend.