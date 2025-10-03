Italien-Urlauber werden deutlich – hier will plötzlich kein Touri mehr hin

Italien zählt zu den beliebtesten Reisezielen der Welt. Millionen Touristen schätzen Kultur, Kulinarik und Landschaften des Landes jedes Jahr. Doch eine bekannte Region verzeichnet unerwartet rückläufige Besucherzahlen: die Cinque Terre.

Die fünf malerischen Dörfer an der ligurischen Küste ziehen deutlich weniger Menschen an.

Weniger Touristen in Italien trotz Ferragosto

Zwischen Juni 2024 und Juni 2025 blieb Italien mit rund 50.000 Übernachtungen in der Region Cinque Terre hinter den Erwartungen zurück. Besonders betroffen sind Levanto mit 17.097 weniger Gästen und Vernazza mit einem Minus von 16,31 Prozent. Selbst am italienischen Feiertag Ferragosto blieben viele Unterkünfte leer, berichten offizielle Stellen.

Die Cinque Terre, die besonders für Wanderer attraktiv sind, ächzten in der Vergangenheit unter Overtourism. Um dies zu regulieren, führte Italien strikte Regeln ein: wandernde Besucher müssen festen Schuhen tragen und hohe Eintrittsgelder zahlen. Auf bestimmten Routen gilt außerdem eine Einbahnregelung. Die Maßnahmen schrecken offenbar viele ab.

Reisestrukturen in Italien im Wandel

Hinzu kommt der wachsende Einfluss internationaler Reiseveranstalter, die volle Buchungskontingente erwerben. Kurzfristige Tagestouren verdrängen lange Aufenthalte, da sich Anbieter vor Ort kaum gegen die Preise globaler Anbieter behaupten können. Viele Touristen besuchen die Region nur für wenige Stunden, übernachten nicht und geben generell weniger Geld aus.

Der Tourismus in Italien steht vor Herausforderungen. Die Cinque Terre zeigen, wie sich strenge Regeln und wirtschaftliche Veränderungen auf Besucherzahlen auswirken können. Trotz ihrer Beliebtheit kämpft die Region, wie viele andere in Italien, um ein Gleichgewicht zwischen Nachhaltigkeit und wirtschaftlicher Sicherheit zu finden.

