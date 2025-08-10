Freche Preise im Italien-Urlaub – irre, was hier am Strand verlangt wird

Urlaub in Italien wird zunehmend zur Herausforderung für den Geldbeutel. Wer sich eine Strandliege und einen Sonnenschirm mieten möchte, zahlt mittlerweile oft Mondpreise. Besonders extravagant ist der Luxusclub „Twiga“ in der Toskana, wo ein Tag im „Herrscherzelt“ satte 1.500 Euro kostet – ohne Essen und Trinken.

Doch auch abseits der Luxusliegen wird es für Urlauber am Strand immer teurer. Und das hat auch Folgen…

Leere Liegen und steigende Empörung

Auch in durchschnittlichen Strandbädern steigen die Preise stark. Der landesweite Durchschnittspreis für Liegen und Schirme hat sich nahezu verdoppelt, was vor allem am inflationären Druck liege. In Santa Marinella nahe Rom zahlt eine Familie für Liegen, Schirm und Snacks schnell 100 Euro.

Auch interessant: Urlaub in Italien: Aufgepasst! Diese Fehler kommen Touristen teuer zu stehen

Gleichzeitig kämpfen viele Familien mit steigenden Lebenshaltungskosten. Die Folgen: Die Liegen an den Stränden bleiben leer. Der Verband Assobalneari meldet bis zu 30 Prozent weniger Gäste. Sie können sich die Sonnenliegen einfach nicht mehr leisten.

Italien-Urlaub wird vielerorts zum Luxusgut

Auch Schauspieler Alessandro Gassmann kritisiert öffentlich die Betreiber: „Vielleicht habt ihr mit den Preisen ein bisschen übertrieben. Senkt sie, und vielleicht wird es dann besser.“

Mehr Themen:

Assobalneari-Präsident Fabrizio Licordari will die Ursache dafür allerdings nicht bei den Betreibern suchen, die die Preise setzen. Tourismusministerin Daniela Santanché nennt Berichte über eine Krise „alarmistisch“ und sieht keinen Grund zum Handeln.

Alternativen für günstigeren Urlaub in Italien

Da es nicht danach aussieht, als würde sich die Lage demnächst ändern, müssen sich Urlauber wohl oder übel mit den Preisen abfinden. Im Süden Italiens, etwa auf Sizilien, sind die Kosten jedoch deutlich moderater. Dort kostet ein Tag am Strand oft nur 20 Euro. Noch günstiger bleibt der natürliche Sandstrand. Mit eigenem Handtuch und Schirm kann man in Italien weiterhin kostenlos die Sonne genießen – auch ohne teuren Luxus. (mit dpa)

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.