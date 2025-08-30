Hotel-Drama: Italien-Urlauber halten es nicht mehr aus

Es sollte ein leckeres Essen in einem Hotel in Italien sein – und endete in einer Massenvergiftung. Dutzende Urlauber klagten nach dem Mittagessen über Symptome, die an eine Lebensmittelvergiftung erinnern. Jetzt ermittelt eine Spezialeinheit.

Der Vorfall ereignete sich am Samstag (23. August) in einer Ferienanlage am Badeort Nicotera Marina an der kalabrischen Küste. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich rund 300 Urlauber in der Ferienanlage. Am Samstagabend klagten plötzlich 30 Gäste über Übelkeit, Erbrechen und Durchfall.

Fünf Gäste wurden in ein Krankenhaus gebracht

Die italienische Tageszeitung „Il Messaggero“ berichtet, dass alle betroffenen Gäste an diesem Tag im Restaurant der Ferienanlage zu Mittag gegessen haben. Unter den Gästen mit Vergiftungserscheinungen befinden sich auch Kinder im Alter von zwei bis vier Jahren. Fünf der Urlauber mussten sogar wegen schwerer Beschwerden in ein örtliches Krankenhaus gebracht werden.

+++ Türkei-Urlauber geht zu beliebtem Touri-Strand – und ist fassungslos: „Es ist so traurig“ +++

Angesichts der Ausmaße des Vorfalls rückte daraufhin die Carabinieri der Spezialeinheit NAS an, wie „Merkur.de“ berichtet. Die Küche des besagten Restaurants wurde gründlich untersucht. Auch haben die Beamten von allen Speisen Proben entnommen. Der Ferienanlage wurde angeordnet, dass alle gelagerten Lebensmittel umgehend vernichtet werden sollen.

+++ Italien-Urlauber sollen höllisch aufpassen – Auswärtiges Amt warnt Reisende +++

Bürgermeister beruhigt Urlauber in Italien

Die Proben werden derzeit im Labor untersucht, um die Ursache der Symptome zu ermitteln. Es steht der Verdacht auf eine Botulismus-Vergiftung im Raum. Dabei handelt es sich um eine lebensgefährliche Lebensmittelvergiftung, die durch das Nervengift Botulinumtoxin entsteht. Das Bakterium entsteht in der Regel, wenn Lebensmittel falsch konserviert wurden.

Bereits am Abend desselben Tages meldete sich der Bürgermeister der Stadt zu dem Vorfall, wie „Merkur.de“ berichtet. Auf Facebook wünschte Giuseppe Marasco allen Betroffenen „eine baldige Genesung“ und versuchte, den Schaden für den Tourismus einzudämmen.

Entschieden betont Marasco, dass „dieser Vorfall in keiner Weise die öffentlich zugänglichen Restaurants in unserem Gebiet betrifft“. In den öffentlichen Restaurants in Nicotera gibt es regelmäßig strenge Kontrollen, um die Hygiene- und Sicherheitsstandards zu gewährleisten. Italien-Urlauber müssen sich also keine Sorgen machen.