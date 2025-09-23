Kurtaxe-Hammer in Italien! Neues Gesetz trifft deutsche Urlauber hart

Tolle Städte, eine großartige Kultur und unglaubliche Landschaften – Bella Italia ist und bleibt eines der Hauptreiseziele der Deutschen. Ein Städtetrip nach Rom oder Mailand, ein Sommerurlaub in der Toskana oder die italienische Sonne auf den Inseln vor der Küste genießen: Urlaub in Italien ist und bleibt im Trend.

Doch für alle, die gerne in Italien Urlaub machen, gibt es nun schlechte Neuigkeiten: Besonders alle Hundehalter, die ihre Vierbeiner gerne mitnehmen, sollten genau aufpassen. Es geht um eine bestimmte Region in Italien.

Italien bleibt Kurtaxe auch für Hunde

Südtirol ist einer der beliebtesten Gegenden für Deutsche: Man ist auch mit dem Auto recht zügig dort, findet eine unglaubliche Natur vor und kann nicht allzu weit weg von zu Hause tollen Sommer- und Winterurlaub machen. Dazu ist Italiens nördlichste Provinz zu großen Teilen deutschsprachig.

Doch in Südtirol könnte es für alle Hundebesitzer zukünftig teurer werden. Denn Italien möchte die Kurtaxe, die bislang nur für die Urlauber angefallen war, offenbar auch für Hunde einführen.

Für jeden mitgebrachten Hund werden nach Plänen der Landesregierung im nächsten Jahr, also ab 2026, täglich 1,50 Euro fällig. Bislang war das gratis. Für Urlauber, die zwei oder gar drei Wochen bleiben wollen und mehr als einen Hund mit dabei haben, wird dies also mächtig teuer.

Hundesteuer soll eingeführt werden

Doch woher kommen diese Pläne der Landesregierung so plötzlich? Die Änderungen für Urlauber haben vor allem damit zu tun, dass Italien eine Hundesteuer einführen möchte – einheimische Hundehalter sollen dann 100 Euro pro Jahr bezahlen. Das Geld soll dazu verwendet werden, Straßen und Plätze von Hundekot freizuhalten.

Bislang wurde das über die Müllgebühr bezahlt – also auch von den etwa eine halbe Million Südtirolern ohne Hund. Das sorgte immer wieder für Ärger in Italien. Daher wird nun durchgegriffen: bei Einheimischen und bei Urlaubern. Wer im kommenden Jahr also mit seinem Vierbeiner nach Südtirol reisen möchte, sollte sich vorher informieren.