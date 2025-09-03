Italien-Urlaub endet für deutsche Familie im Albtraum! Mädchen (4) ertrinkt im Meer

Ein tragisches Unglück… Ein vierjähriges Mädchen aus Deutschland ist im Italien-Urlaub ertrunken. Der Unfall passierte an der Adria. Dort spielten am Dienstagabend (2. September) viele Kinder am Strand des beliebten Familien-Campingplatzes „Villaggio Europa“. Dieser befindet sich in der Stadt Grado.

Plötzlich trieb das vierjährige Mädchen leblos im Meer. Andere Badegäste entdeckten sie und brachten sie an Land. Ein Rettungshubschrauber landete kurze Zeit später am Strand. Einsatzkräfte eilten herbei. Doch konnte der Notarzt nichts mehr für das Mädchen tun, als ihren Tod festzustellen.

Urlaub in Italien endet für Vierjährige tödlich

Laut italienischen Medien hätten die örtliche Polizei und die Hafenbehörde von Grado noch am Abend des Unfalls die Untersuchungen eingeleitet. Noch ist unklar, wie es zu dem schrecklichen Unglück kommen konnte.

Möglicherweise konnte sich das Kind nicht selbst über Wasser halten. Laut „Bild“ könnten die Eltern ihre Tochter kurz aus den Augen verloren haben. Durchaus vorstellbar, bei den vielen Kindern, die zu dem Zeitpunkt im Wasser gewesen sein dürften.

Beliebter Campingplatz in Italien wird zum Unglücksort

Denn der „Villaggio Europa“ zählt zu den beliebtesten Campingplätzen des Landes – besonders für Familien mit Kindern. Das große Gelände ist umgeben von einem Pinienwald und liegt direkt an einem langen, flachen Sandstrand – perfekt für Kinder, die gerne ins Wasser wollen.

Der Campingplatz selbst bietet mit einem Wasserpark mit Rutschen, Pools und einem Strömungskanal für Surfer sowie weiteren Sportangeboten und einem abwechslungsreichen Unterhaltungsprogramm viele attraktive Attraktionen für Eltern und Kinder.

>> Anmerkung der Redaktion <<

Der Verlust eines Kindes ist für Eltern ein zutiefst traumatisierendes Ereignis. Wer mit der Bewältigung der Trauer überfordert ist, kann sich bei der Telefonseelsorge helfen lassen. Sie ist erreichbar unter der Telefonnummer 0800/111-0-111 und 0800/111-0-222 oder im Internet auf www.telefonseelsorge.de. Die Beratung ist anonym und kostenfrei, Anrufe werden nicht auf der Telefonrechnung vermerkt. Ebenfalls kostenlos ist das Sorgentelefon Oskar vom Bundesverband Kinderhospiz unter der Nummer 0800 8888 4711.