Italien: Zahl der Toten nach Unwettern nimmt weiter zu – Auswärtiges Amt warnt! „Höchste Alarmstufe“

Tödliche Naturkatastrophe in Italien! Nach den heftigen Überschwemmungen ist die Zahl der Toten weiter angestiegen. Mittlerweile gehen Behörden von insgesamt 13 Todesopfern aus – weitere werden noch vermisst. Tausende Menschen können zurzeit nicht nach Hause.

Nun warnt auch das Auswärtige Amt in Deutschland vor den Unwettern in Italien. In den betroffenen Regionen gelte aktuell die höchste Alarmstufe.

Italien erlebt dramatische Naturkatastrophe – 13 Tote

Erst die lang anhaltende Dürre, nun der nicht aufhören wollende Regen. Die Folge für die Region Emilia-Romagna ist verheerend. Überschwemmungen und Erdrutsche zeichnen das Land. Tausende Bewohner mussten evakuiert werden. Besonders schlimm sieht es in den Provinzen Ravenna, Forlì-Cesena und Rimini sowie den dortigen Städten Faenza, Cesena und Forlì aus.

Die Region Emilia-Romagna zählt mittlerweile 13 Tote. Unter anderem in Russi, Ravenna, hatten die Behörden ein totes Ehepaar in einem Haus gefunden, nachdem deren Sohn diese nicht erreichen konnte. Weitere Leichen barg man in Castel Bolognese und Sant’Agata sul Santerno.

Alarmstufe Rot

Auch am Donnerstag, den 18. Mai, galt in vielen betroffenen Gebieten noch die Alarmstufe Rot. Weil der Boden die Regenmassen nicht mehr aufnehmen konnte, kam es zu Überschwemmungen. Weiterhin werden Menschen evakuiert. Andernorts können die ersten Aufräumarbeiten beginnen.

Das Auswärtige Amt weist ebenfalls auf die weiterhin akuten Gefahren aufgrund der Unwetter hin. „Besondere Vorsicht gilt momentan in den Regionen Emilia-Romagna sowie in Sizilien“, warnt die Behörde. Dort gelte jeweils die „höchste Alarmstufe“. Darum sollten sich Urlauber oder in Italien lebende Deutsche durch die Medien über die aktuelle Lage informieren und deren Anweisungen befolgen – zur eigenen Sicherheit. (mit dpa)