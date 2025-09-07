Vergiss Italien und Spanien! Dieses Urlaubsland musst du jetzt auf dem Schirm haben

Italien, Spanien, Kroatien – auf der Liste der beliebten Reiseziele der Deutschen tut sich seit Jahren relativ wenig. Viele Urlauber ziehen es vor, jedes Jahr am gleichen Ort ihre Ferien zu verbringen. Andere wiederum sind auf der Suche nach neuen Abenteuern und fliegen um die halbe Welt, um alles zu entdecken. Dabei liegt ein besonderes Urlaubsland gar nicht mal so weit von Deutschland entfernt – und doch kennen nur wenige Reisende es wirklich.

Wunderschöne Natur mit unglaublichen Aussichten auf die Berge und romantischen Sommer-Abenden – eigentlich hat dieses Land alles, was das Herz begehrt. Und trotzdem haben nur wenig Urlauber es wirklich auf dem Schirm und es gilt als das am wenigsten besuchte Land in Europa: Liechtenstein.

Hier solltest du unbedingt mal Urlaub machen

Zwischen Österreich und der Schweiz – mitten in Europa – liegt das kleine Fürstentum Liechtenstein. Beeindruckende Berglandschaften, romantische Orte und eine Menge Erholung warten auf Urlauber, die sich in das Land wagen. Und das sind ziemlich wenige: 2022 reisten laut UN-Welttourismusorganisation (UNWTO) lediglich 101.000 Menschen nach Liechtenstein! Und das, obwohl das Land mit 160,5 Quadratkilometern eigentlich Platz für mehr Gäste hätte. Zum Vergleich: Im nur zwei Quadratkilometer großen Monaco reisten im selben Jahr rund 327.000 Touristen an!

Ein möglicher Grund für die Touristen-Flaute: In ganz Liechtenstein gab es im Jahr 2019 in 33 Hotels, 63 Ferienwohnungen, zwei Campingplätzen und einer Jugendherberge nur 1.357 Betten, wie die Liechtensteinische Landesverwaltung angibt. Auch ein Flughafen ist weit und breit nicht zu finden. Wer nach Liechtenstein reisen will, muss in Zürich oder Friedrichshafen landen.

Wunderschöne Landschaften und erholsame Natur

Wer der Schwierigkeiten zum Trotz einen Urlaub in Liechtenstein plant, wird im Winter mit schneebedeckten Bergen zum Skifahren und im Sommer mit charmanten Wanderwegen durch die Berge belohnt. Sowohl landschaftlich als auch kulturell ist das Land einen Besuch wert. Ein Highlight: Malbun. Der rund 1.600 Meter hoch gelegene Ort ist Ziel für viele Wanderer und Wintersportler, die auf der Suche nach Entspannung sind, wie „Travelbook“ berichtet.

Wenn du also die klassischen Urlaubs-Ziele Leid bist, solltest du vielleicht mal einen Trip nach Liechtenstein wagen. Übrigens: Über 100 Winzer produzieren im Liechtensteiner Rheintal Wein. Diesen kannst du in der Hauptstadt Vaduz mit Blick auf das Schloss Vaduz, dem Regierungssitz des Fürstentums, genießen.