Italien: Grausames Seilbahn-Unglück in Piemont! 14 Tote gefunden – die Suche geht weiter

Grausamer Seilbahn-Unfall in Piemont (Italien)!

Eine Seilbahn ist am Sonntag (24. Mai) am Lago Maggiore in Italien abgestürtzt. Bislang konnten 14 Tote gefunden werden.

Italien: Zwei Kinder im kritischen Zustand – Familie aus Israel stirbt

Das Unglück in Italien ereignete sich im Urlaubsort Stresa, der am Ufer des Lago Maggiore liegt.

🔴 #Verbania #23maggio, caduta una cabina della funivia che collega Stresa-Alpino-Mottarone. Risultano persone decedute, il bilancio è provvisorio. Squadre #vigilidelfuoco al lavoro. Sul posto l’elicottero del reparto volo di Varese [13:50 #23maggio] pic.twitter.com/y4SnbDNNjz — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) May 23, 2021

Ein Foto der Feuerwehr zeigte die abgestürzte Kabine in einem Waldstück. Laut Bergrettung waren zwei Hubschrauber im Einsatz. Den Agenturberichten zufolge sollen zwei Kinder (9 und 5) in kritischem Zustand in eine Turiner Klinik geflogen worden sein. Das ältere Kind musste wiederbelebt werden.

Am Montag bestätigte auch das israelische Außenministerium den Tod einer Familie aus Israel. Getötet wurden bei dem Unglück demnach ein Ehepaar und ihr zweijähriger Sohn, die in Italien lebten und arbeiteten. Gestorben seien zudem die Großeltern der Frau, die zu Besuch in Italien waren.

Italien: Absturz wirft weiterhin Rätsel auf

Laut dem italienischen Portal „Ansa“ sei ein Kabelriss im oberen Bereich der Bahn demnach für das Unglück verantwortlich. Die Gondel soll in ein Waldgebiet 80 Meter in die Tiefe gestürzt sein. Die Unglücksstelle sei nur schwer zugänglich.

Die Seilbahn stürzte in Italien plötzlich in die Tiefe. Foto: Vigili del Fuoco/dpa

Die Seilbahn verbindet den Ort Stresa mit dem knapp 1.500 Meter hohen Monte Mottarone. Laut der Nachrichtenagentur Ansa war die Seilbahn von 2014 bis 2016 überholt worden.

Die Unfallursache wird weiterhin untersucht.

Italien: Große Trauer um die Opfer

Liguriens Regionalpräsident Giovanni Toti drückte den Menschen im Piemont sein Beileid aus. Die Tragödie versetze einen in Trauer – an einem Sonntag, der eigentlich für die Hoffnung stehen sollte, schrieb EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni auf Twitter. Der Parteichef der rechten Partei Lega, Matteo Salvini, schrieb, es gebe keine Worte dafür.

Auch EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen sprach den Familien der Opfer per Twitter „Europas tiefes Mitgefühl“ aus. EU-Ratspräsident Charles Michel und der EU-Parlamentspräsident David Sassoli drückten ebenfalls ihre Anteilnahme aus.

Die Gegend um den Lago Maggiore ist bei Italien-Urlaubern beliebt. Erst seit Samstag dürfen in Italien die Seilbahnen wieder ihren Betrieb aufnehmen. Das hatte die Regierung von Ministerpräsident Mario Draghi in Zuge von Lockerungen der Corona-Beschränkungen kürzlich beschlossen. (ldi/dpa)