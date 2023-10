Italien: Bus-Unglück fordert 21 Menschenleben! Auch Deutsche unter den Opfern – „Tragödie“

Sie wollten einen unbeschwerten Urlaub in Italien genießen – doch stattdessen erlebten Touristen in Venedig am Dienstag (3. Oktober) eine wahre Tragödie mit tödlichem Ausgang.

Es ist nur eine Fahrt von 15 Minuten – doch kurz bevor der Shuttle-Bus voller Tagestouristen an seinem Ziel ankam, geschah die Katastrophe. Das Fahrzeug war am Abend über eine Brücke gestürzt, fiel über zehn Meter in die Tiefe. Beim Aufprall fingen die Batterien Feuer – 21 Menschen kamen ums Leben, einige von ihnen verbrannten in den Flammen.

Unter den Todesopfern befinden sich Minderjährige, sowie mindestens eine aus Deutschland stammende Person. Auch der 40-jährige Busfahrer starb. Weitere 15 Menschen, darunter laut Auswärtigem Amt ebenfalls Deutsche, sind verletzt.

Italien: „Apokalyptische Szene“ nach Bus-Unglück

Große Trauer in Venedig! Bereits am Dienstagabend äußerte sich Bürgermeister Luigi Brugnaro auf „X“ (ehemals Twitter), nannte das Bus-Unglück eine „Tragödie“. Er sprach außerdem von „einer apokalyptische Szene, es gibt keine Worte.“

Nachdem der Shuttle-Bus im Stadtteil Mestre über eine Überführung gefahren war, kam der Bus offenbar von der Straße ab und durchbrach das Geländer. Das Fahrzeug landete auf den Gleisen eines Bahnhofs, vor Ort herrschte das pure Chaos.

Krankenwagen, Polizei und Feuerwehr waren vor Ort. Nach dem Bus-Absturz gab es gleich noch ein großes Feuer. Zurzeit verbreiten sich auf Social-Media-Plattformen wie „X“ Bilder vom halb ausgebrannten Bus. Die Bahnlinie von Mestre zur Lagunenstadt musste daraufhin unterbrochen werden.

Italien: Erlitt Busfahrer einen Schwächeanfall?

Der Bus war voller Touristen gewesen, die von der Touristenstadt Venedig zu einem Campingplatz in Marghera gefahren werden sollten. Unter den Insassen befanden sich daher Menschen aus unterschiedlichen Nationen – unter den 15 Verletzten sind Ukrainer, Spanier, Österreicher, Franzosen, Kroaten und mindestens ein Deutscher.

Von den 21 Toten konnten bis Mittwochmittag neun identifiziert werden, laut der italienischen Nachrichtenagentur Ansa sollen darunter auch ein wenige Monate altes Baby, eine Zwölfjährige und ein weiteres minderjähriges Mädchen sein. Wegen des Brandes wird befürchtet, dass es längere Zeit dauern könnte, bis die Identität aller Todesopfer mit Sicherheit festgestellt ist.

Sicher ist, dass der 40-jährige Busfahrer unter den Todesopfern ist. Seine Kollegen beschreiben ihn als erfahrenen und zuverlässigen Fahrer, der seit sieben Jahren in dem Beruf ist. Warum er die Kontrolle über den Bus verlor, ist grad im Fokus der Ermittlungen. Möglicherweise überkam den Mann ein Schwächeanfall oder er war eingeschlafen. Die Staatsanwaltschaft leitete noch in der Nacht Ermittlungen ein.

Italien: Shuttle-Verkehr fährt wieder

Während die Ermittlungen zu dem schrecklichen Unglück laufen, geht in Venedig das touristische Treiben am Mittwoch bereits weiter. Der Bahnverkehr vom Festland in Richtung Lagune in Venedig läuft inzwischen wieder normal, auch die Shuttlebusse vom Campingplatz in Marghera sind seit dem Vormittag wieder unterwegs.

Dennoch ist die Trauer in der Stadt spürbar – vor den staatlichen Gebäuden wehen am Mittwoch die Flaggen auf halbmast. Bei Bürgermeister Brugnaro gehen Kondolenzschreiben aus aller Welt ein. (mit dpa)