Israel: Geisel-Freilassung rückt näher – Trump nennt konkretes Datum

Lange war ein Frieden in Nahost nicht mehr so nah, wie in diesen Tagen. Der Plan von US-Präsident Donald Trump scheint wirklich aufgegangen zu sein. In diesem Newsblog erhältst du alle wichtigen Informationen und Updates zur Freilassung der israelischen Geiseln aus den Fängen der Hamas.

12.10 Uhr: Werden die Waffen in Gaza nun für immer ruhen? Unrealistisch, meinen Experten. „Die Kämpfe werden wieder aufflammen. Wir wissen nur nicht, wann“, sagt beispielsweise Hussain Abdul-Hussain, ein erfahrener Kriegsforscher, der britischen Zeitung „The Sun“.

Und die ägyptische Wissenschaftlerin Dalia Ziada ergänzt: „Es geht hauptsächlich darum: ‚Lasst uns eine Pause machen, damit wir uns neu bewaffnen, neu formieren und zurückkommen und euch erneut töten können’“, so die Nahost-Expertin bezogen auf die Hamas.

Samstag, 11 Uhr: Nun gibt es endlich ein konkretes Datum. Wie US-Präsident Donald Trump gegenüber Reportern im Weißen Haus bestätigte, sollen die israelischen Geiseln am Montag (13. Oktober 2025) aus den Fängen der Hamas entlassen werden. Es soll etwa 28 Leichen geben, die geborgen werden müssten.

++ Hamas-Chef verkündet das Ende des Gaza-Kriegs ++

Trump selbst will selbst nach Israel reisen, um vor dem dortigen Parlament zu sprechen. Am Dienstag stehe seine Rückkehr in die USA an. In Israel bereitet man sich derweil auf die Aufnahme der Geiseln vor. „Wir begleiten die Familien der Geiseln weiterhin und bleiben in engem Kontakt mit ihnen“, zitiert die „Tagesschau“ den israelischen Armeesprecher Effie Defrin. Zwanzig von insgesamt 48 Geiseln sollen noch am leben sein. Persönliche Betreuungsdienste, Privatzimmer und medizinische Versorgung sollen zur Aufnahme der Menschen organisiert werden.

