Neues iPhone 17, Apple Watch und AirPods vorgestellt – diese Funktion toppt alles

Lange mussten sich Apple-Fans gedulden, doch endlich ist es so weit: auf dem „Apple Event“ wird das brandneue iPhone 17 vorgestellt. Zudem präsentiert Apple neue AirPods und eine neue Apple Watch. Dabei gibt es eine Funktion, die kaum zu fassen ist.

Auf den ersten Blick wirken die neuen „AirPods Pro 3“ ähnlich wie ihre Vorgänger – doch der Eindruck täuscht. Zunächst wurden wichtige Aspekte wie der Sound und das Noise Cancelling verbessert. Auch das Design wurde leicht angepasst und die Akkulaufzeit soll mit acht Stunden deutlich länger sein als beim Vorgänger. Doch es gibt eine brandneue Funktion, die alles in den Schatten stellt.

AirPods Pro 3 mit Übersetzer-Funktion

Die neuen AirPods Pro 3 können Gespräche übersetzen – und das sogar live. Vor Ort berichtet ein Reporter der „BILD“, dass Apple ein Video zeigt, in dem sich zwei Menschen in unterschiedlichen Sprachen unterhalten. Ihre Kommunikation? Kein Problem, denn das Gespräch wird von den Kopfhörern in Echtzeit übersetzt.

Ein weiteres Highlight des Apple-Events ist die Enthüllung der Apple Watch Series 11. Am Design hat sich zwar nicht viel verändert, jedoch hat Apple das Glas und die Konnektivität verbessert. Als brandneue Funktion wird ein Blutdruckmesser vorgestellt. Dieser soll keine konkreten Werte auslesen können, sondern lediglich eine Warnung senden, wenn die Uhr vermutet, dass der Nutzer an Bluthochdruck leidet.

iPhone 17 mit verbesserter Kamera

Nach der neuen Apple Watch und den AirPods stellt Apple schließlich das vor, worauf wohl alle Technik-Fans gewartet haben: das iPhone 17. Das Design des neuen iPhones hat sich im Vergleich zum Vorgänger auf den ersten Blick kaum verändert. Ein Reporter der „BILD“ berichtet jedoch, dass das Display etwas größer ist und die Displayränder dünner ausfallen. Das iPhone wird in mehreren Farben präsentiert, darunter ein auffälliger Lavendel-Ton.

Mit dem iPhone 17 führt Apple außerdem eine sogenannte „Visual Intelligence“-Funktion ein. Durch diese Funktion können Nutzer Fotos von der KI analysieren lassen. Damit lassen sich beispielsweise die Motive eines Fotos im Internet suchen. Die Kamera des neuen iPhones verfügt, wie beim iPhone 16, über einen 48-Megapixel-Sensor. Neu ist ein zusätzlicher Ultraweitwinkel mit ebenfalls 48 Megapixeln.

Neben dem iPhone 17 präsentiert Apple zudem zwei besondere Varianten. Zum einen das iPhone 17 Air: mit 5,6 mm ist es wohl das dünnste iPhone, das jemals auf den Markt gekommen ist. Auf dem Event wurde auch das iPhone 17 Pro vorgestellt. Dieses Modell wird aus einem neuen Material und extra gehärteter Keramik hergestellt. Zudem verfügt das Pro-Modell über eine verbesserte Kamera und neue Video-Funktionen mit professioneller Video-Codierung.