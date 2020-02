iPhone: Mega-Überraschung! Jetzt kommt raus, dass ...

Das iPhone, egal welches Modell, ist meist für seinen stolzen Preis bekannt. Trotzdem ist das Apple-Aushängeschild eines der beliebtesten Smartphones der Welt – und jetzt soll sogar ein Low-Budget-iPhone auf den Markt kommen!

Neues iPhone-Einsteigermodell soll kommen

Angeblich will Apple ein neues iPhone auf den Technikmarkt bringen! Das Gerät soll „iPhone 9“ heißen und gilt als Nachfolger des preisgünstigen iPhone SE.

Laut „stern“ soll das Smartphone eine ähnliche Bauform wie das iPhone 8 haben, also Ränder ober- und unterhalb des Displays und Fingerabdrucksensor anstatt Gesichts-ID.

So günstig ist das iPhone

Innerhalb des neuen Modells soll hochmoderne Technik verbaut sein, wie zum Beispiel der A13-Prozessor, der auch im iPhone 11 steckt.

Das Beste an dem künftigen iPhone ist aber wohl der Preis: Das Modell mit kleinem Speicherplatz soll schon für 399 Dollar zu haben sein, so der „stern“. Im Vergleich: Das aktuellste iPhone bekommst du derzeit für um die 1000 Euro.

Was an den Vermutungen wirklich dran ist, werden Apple-Fans spätestens am 31. März erfahren können – da veranstaltet der Konzern aus Kalifornien angeblich ein Spezial-Event. (kv)