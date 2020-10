iPhone: Handy-Mechaniker soll Smartphone reparieren – und findet eine rätselhafte Notiz vom Kunden

Die Gründe, warum ein iPhone zur Reparatur gebracht wird können sehr unterschiedlich sein. Mal ist es ein Riss im Display, mal ein schwacher Akku.

In diesem Fall ging es aber gar nicht um das iPhone selbst, sondern um die Notiz, welche der Handy-Mechaniker in dem Apple-Smartphone fand.

iPhone: Handy-Mechaniker findet rätselhaften Zettel

Wie der „Mirror“ berichtet, fand ein Handy-Mechaniker in einem iPhone einen Zettel mit einer sehr rätselhaften Notiz von dem Kunden. Auf der Plattform TikTok zeigte er mehrere Videos rund um das iPhone und seinen Besitzer.

Wie Mani W. in dem ersten Video berichtet, fand er in dem iPhone eine Notiz mit folgendem Inhalt: „Bitte sagen sie meiner Frau, dass das Smartphone nicht repariert werden kann. Sie möchte sich die Anrufer-Liste ansehen.“ Neben der Notiz befanden sich auch 100 Pfund in dem iPhone. Diese solle er für seine „Dienstleistung“ behalten.

iPhone: So reagiert der Handy-Mechaniker

In einem weiteren Video soll die Frau des iPhones-Besitzers alleine wieder in den Laden gekommen sein – sie ist in dem Video nur zu hören. Mani W. zeigt ihr die Notiz und erklärt ihr, dass er das Apple-Smartphone nicht repariert habe. Die Frau regt sich sehr auf und bietet ihm letztendlich 200 Pfund, wenn er das iPhone repariert.

Mani W. betont immer wieder, dass er nichts mit dieser Angelegenheit zu tun haben wolle. Letztendlich entscheidet er sich aber das iPhone zu reparieren und der Frau auszuhändigen, so der „Mirror“.

iPhone: Der Ehemann kehrt in den Laden zurück

In dem letzten Video wird ein Gespräch mitgeschnitten, dass die Rückkehr des iPhone-Besitzers in den Laden zeigt. Alls dieser erfährt, dass seine Frau das Smartphone repariert zurückbekommen hat, rastet er komplett aus.

Letztendlich wurde das iPhone doch repariert. (Symbolbild) Foto: imago images / Felix Jason

Mani W. sagt, dass er sogar die Polizei rufen musste, da der Mann randaliert habe. Wie es bei dem Ehepaar weiterging, ist nicht bekannt. Nach dieser Aktion darf aber zumindest bezweifelt werden, dass der Mann und die Frau auch weiter zusammen sind. (gb)