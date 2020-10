iPhone: Apple plant weitreichende Neuerung – sie könnte DIESE App überflüssig machen

Viele Apple-Fans durften sich erst kürzlich freuen, als das neue iPhone vorgestellt wurde.

Das ist aber nicht das einzige Projekt, an dem Apple arbeitet. Eine weitreichende Neuerung könnte diese App beim iPhone überflüssig machen.

iPhone: Apple plant weitreichende Neuerung

Wie die „Financial Times“ berichtet, plant Apple einen großen Angriff auf einen weiteren Tech-Giganten aus den USA. Bei diesem Giganten handelt es sich um Google. Google möchte sich weiter einen prominenten Platz seiner Suchmaschine auf dem iPhone sichern. Das könnte aber an den Regulierungsbehörden in den USA scheitern.

Das ist Apple:

Apple wurde am 1. April 1976 gegründet

Der Sitz des Unternehmens befindet sich in Cupertino

CEO ist Tim Cook

Etwa 137.000 Mitarbeiter hat Apple

Bereits beim neuen Betriebssystems des iPhones – iOS14 – hat Apple damit begonnen seine eigenen Suchergebnisse anzuzeigen, wenn der Nutzer Anfragen über den Startbildschirm stellt.

iPhone: Apple plant Angriff auf Google

Dabei soll es aber nicht bleiben. Apple möchte seine eigene Suchmaschine entwickeln. Dafür stellt die Neuerung bei iOS14 einen wichtigen Schritt dar.

Bereits vor über zwei Jahren warb Apple den Suchmaschinen-Chef von Google ab. Dieser brachte acht Jahre Erfahrung von Google mit zu dem iPhone-Hersteller. Auffällig ist auch, dass Apple bei Stellenausschreibungen Kandidaten sucht, welche dazu bereit sind „die Architektur von Apples bahnbrechender Suchtechnologie zu definieren und zu implementieren.“

iPhone: Kommt eine eigene Suchmaschine von Apple?

Eine konkurrenzfähige Suchmaschine aufzubauen, könnte für Apple Jahre dauern. Dafür sprechen würde auch, dass der Konzern bereits in der Vergangenheit häufig versucht hat, die wichtigsten Komponenten seiner Produkte – wie dem iPhone – selbst zu besitzen und diese dadurch auch kontrollieren zu können.

Foto: imago images / ZUMA Wire

Ob das nun auch ein Grund für einen Angriff auf Google ist, ist derzeit nicht bekannt. Bei dem aktuell prognostizierten Gewinn von Apple für dieses Jahr von mehr als 55 Millionen Dollar, könnte der Konzern auch ein so langfristiges Projekt mit großen Investitionen angehen. Apple selbst wollte sich zu dieser Thematik nicht äußern, so die „Financial Times“. (gb)