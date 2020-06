Instagram-Model (18) verliert bei Horror-Unfall auf Bali sein Leben – weil ihr Motorrad DAS machte

View this post on Instagram

ТВОЙ ПЛАН «Как начать жить, путешествуя по миру🌍»👇🏼 ⠀ (Поставить ♥️, чтобы у тебя получилось) ⠀ ⠀ Путешествия определено заставляют пересмотреть свои взгляды на жизнь. Но помимо новых взглядов появляются новые возможности: ⠀ ✔️возможность усовершенствовать или выучить новый язык ⠀ ✔️возможность улучшить условия своей жизни. ⠀ ✔️возможность изучить новые обычаи и традиции ⠀ ✔️возможность познакомиться с разными людьми и понять из культуру ⠀ ⠀ ⠀ ✈️ Как же ПЕРЕЕХАТЬ ЗАГРАНИЦУ, чтобы не вернуться домой через неделю из-за закончившихся денег? ⠀ Честно говоря, сама не думала, что смогу это осилить – это была одна из моих целей на 2020 — «Попробовать хотя бы месяц прожить заграницей» ⠀ И вот уже 4 месяца я живу на Бали!!🙈🌺💛 ⠀ ⠀ Решила поделиться с Вами планом по переезду, который близок мне: ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ 1. Начать зарабатывать удалённо. – Изучить рынок: понять, что востребовано – Выбрать, чем тебе нравится заниматься – Обучиться конкретному навык, наработать опыт и начать брать первые небольшие заказы ⏰ Потребуется 2-3 месяца ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ 2. Выйти на стабильный заработок + собрать денежную подушку на первые 2 месяца путешествий. – Улучшить свои навыки на опыте – Сделать хорошие кейсы, упаковать их в своё резюме, повысить чек на свои услуги – Рассчитать, сколько вам понадобиться для жизни в новой стране и сформировать план по заработку (количество заказов Х по какой цене) – Выполнить план ⏰ Потребуется + 2-4 месяца ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ 3. Сформировать себе план по заработку на период путешествия – Перед вылетом стоит все-равно просчитать все зоны риска, утвердить заказы на ближайшее время, либо план по их поиску. ⠀ ⠀ ⠀ 🌍 НАПРАВЛЕНИЯ: Вот парочка вариантов, которые просто идеально подходят для жизни фрилансера: ⠀ – Бали – Таиланд (Пхукет, Самуи, Панган) – Шри-Ланка – Грузия – Португалия – Испания ⠀ — это несколько вариантов, куда чаще всего отправляются фрилансеры. На самом деле, работая удалённо, можно жить абсолютно везде и не обязательно привязывать себя к какой-то одной стране! ⠀ ⠀ Расскажите, куда ты отправишься в первую очередь? ✈️👇🏼 ⠀ #SSТропи_Заработок