Michael Wendler: Lebenszeichen von Ex-Frau Claudia – „Liebe dich, vermisse dich, bye“

Es gibt ein Lebenszeichen von Michael Wendler-Ex Claudia Norberg!

Fast ein Jahr herrschte Funkstille auf dem Instagram-Kanal der Ex-Frau von Michael Wendler. Jetzt meldet sich Claudia Norberg bei ihren Fans endlich wieder zurück!

Michael Wendler-Ex nahm sich lange Auszeit

Der Grund für ihr Social-Media-Comeback ist ihre Tochter Adeline. Die 19-Jährige schlägt nämlich ein neues Kapitel in ihrem noch jungen Leben auf: Sie zieht von zu Hause aus.

Michael Wendler-Ex Claudia Norberg ließ auf Instagram wieder etwas von sich hören. Foto: IMAGO / STAR-MEDIA

Ein Umstand, den Claudia Norberg dazu bewegt, gleich fünf Postings innerhalb von nur wenigen Stunden zu veröffentlichen. Beginnen tut sie ihre Instagram-Offensive mit einem schlichten Bild, welches die Worte „Adeline all my luck for you“ (deutsch: „Adeline all mein Glück für dich) enthält. Bewegende Worte einer Mutter an ihr erwachsen gewordenen Kind!

-----------------

Das ist Michael Wendler:

Michael Skowronek wurde am 22. Juni 1972 in Dinslaken geboren

Der Wendler ist gelernter Speditionskaufmann

In den 2000er Jahren brachte der Schlagersänger seine ersten Alben heraus

Seit 2016 lebt Michael Wendler in seiner Wahlheimat Florida

Im Juni 2020 heiratete er Laura Müller in den USA

In der 18. Staffel der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) sollte er als Juror auftreten

Michael Wendler wurde nach seinen Aussagen bezüglich des Coronavirus von Instagram gesperrt. Er ist weiterhin bei Telegram

-----------------

Michael Wendler: Tochter startet neuen Lebensabschnitt

Die restlichen vier Beiträge sind allesamt Videos aus den Instagram-Storys ihrer Tochter. Dort ist unter anderem zu sehen, wie Adeline die Tür zu ihrem Schlafzimmer verschließt – als wolle sie so einen Neubeginn symbolisieren. In dem Clip tauchen die emotionalen Worte „Love U, miss U, Bye“ (deutsch: „Liebe dich, vermisse dich, bye“) auf.

In den weiteren Videos ist Adeline unter anderem zu sehen, wie sie im Auto sitzt und davonfährt – in ihr neues, selbstständiges Leben.

Michael Wendler: Ex-Frau hat viel durchgemacht

Jede Mutter kann wohl nachvollziehen, was Claudia Norberg grade fühlt. Die 50-Jährige hat in den vergangenen Jahren viel mitgemacht: Erst die Trennungs-Schlammschlacht mit ihrem Ex Michael Wendler, dann die Beziehung des Schlagersängers mit der 30 Jahre jüngeren Laura Müller.

-----------------

Weitere Nachrichten aus der Welt der Promis:

Willi Herren: Bittere Nachricht für Freunde und Fans – jetzt verlieren sie auch noch DAS

Meghan Markle und Prinz Harry: ER schießt heftig gegen das Paar – „Ganze Nation enttäuscht“

Die Wollnys: Schock für Sarafina Wollny nach der Geburt– „Einfach nur ekelhaft“

-----------------------

Doch zu ihrer Tochter Adeline pflegt Claudia Norberg anscheinend nach wie vor ein gutes Verhältnis. Neben der Trauer, dass ihre Tochter jetzt ihren eigenen Weg einschlägt, wird sehr wahrscheinlich auch der Stolz überwiegen – wie bei wahrscheinlich fast jedem Elternteil dieser Welt.

Während Claudia Norberg sich wieder zurück meldet, machen sich ihr Ex-Mann Michael Wendler und seine Frau Laura Müller weiterhin rar. Jetzt packt eine Bekannte über das Skandalpärchen aus. HIER liest du, was sie zu sagen hat. (cf)