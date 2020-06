Instagram: Influencerin schwanger - Wahnsinn wer der Vater ist

View this post on Instagram

Надоело скрываться. Знаю, что срок ещё маленький. Что узи с сердечком ещё впереди. Но я хочу, чтобы вы это знали. Всё возможно в этом мире. Нам 4 недели 🙂❤️ и да. Именно поэтому мы решили пожениться.