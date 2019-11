Instagram: Wie es danach in Deutschland weitergeht, ist noch unklar. (Symbolbild)

Instagram: Achtung! DIESE Funktion wird es in Deutschland bald wohl nicht mehr geben

Es ist ein Milliardengeschäft. Vor allem Nutzer auf Instagram leben von ihren Fotos und Videos, vorausgesetzt ausreichend anderen Nutzern gefällt das. Influencer werden von Unternehmen dafür bezahlt, dass sie ihre Produkte in ihren Beiträgen zeigen.

Das rote Herz steht damit für Anerkennung wie auch Erfolg.

Instagram: Extreme Änderung geplant

Jetzt führt Instagram allerdings einen Test in Deutschland durch, der das ändern soll: Die Online-Plattform vermutet, dass sie ihren Nutzern etwas Gutes tut, wenn sie die Likes abschafft.

Denn Nutzer müssen quasi ständig Fotos und Videos veröffentlichen, die möglichst viele Menschen mit einem Like versehen. Besonders junge Nutzer sollen so extremen Druck ausgesetzt sein, wie die Bild berichtet.

Deshalb hat Instagram momentan Nutzer in Deutschland ausgewählt, die zwangsweise keine Likes mehr sehen können. Instagram-Sprecherin Tara Hopkins erklärt: „Nutzer, die Teil des Tests sind, sehen nicht mehr die Gesamtzahl der Likes und Views von Fotos und Videos anderer in ihrem Feed. Nur die Likes für die eigenen Beiträge bleiben für sie sichtbar.“

Andere Länder bereits von Änderung betroffen

In mehreren Ländern waren die Ergebnisse des Tests bereits erfolgreich. Hier sind nicht mehr die Likes, sondern nur noch die Kommentare sichtbar – darunter in den USA, Australien, Japan, aber auch in europäischen Ländern wie Irland und Italien. (nk)