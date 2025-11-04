Zins-Hammer bei der ING! Bankkunden reiben sich die Augen

ING-Kunden erleben im November eine willkommene Überraschung. Nachdem der Leitzins nach wie vor bei zwei Prozent stagniert, bietet die Direktbank ihren Kunden nun nicht nur höhere Zinssätze, sondern auch noch weitere Cashback-Optionen und Gutschriften.

Das Angebot gilt sowohl für Bestands- als auch für Neukunden – allerdings ist es zeitlich begrenzt. Hier eine Übersicht über die diesjährigen Black Weeks Deals der ING.

Black Weeks bei ING

Seit dem 3. November hat die ING die Black Weeks eingeläutet. Bis zum 30. November können Kunden von zahlreichen Prämien, Bonuszinsen und anderen Vorteilsangeboten profitieren. Diese drehen sich um Giro-, Extra- und auch Geschäftskonten. Selbst Versicherungsangebote sind dabei.

Die Angebote der Black Weeks 2025

Bonuszinsen

2,75 Prozent p. a. für vier Monate auf bis zu 250.000 Euro bei Eröffnung des ersten Extra-Kontos.

2,75 Prozent p. a. für vier Monate auf bis zu 1.000.000 Euro bei Eröffnung des ersten Business Extra-Kontos.

Gutschriften

200 Euro für die Eröffnung des ersten Girokontos oder Girokonto Future. Kostenlos bei 1.000 Euro Geldeingang monatlich (oder für unter 28-Jährige), inklusive Gratis-VISA-Card.

Bis zu 200 Euro für das erste Geschäftskonto (Business Banking), kostenlose Führung abhängig von der Anzahl qualifizierter Transaktionen innerhalb von sechs Monaten. Eine kostenlose VISA Business Debitkarte ist inklusive.

Empfehlungsbonus

75 Euro Empfehlungsbonus für jedes neu geworbene Extra-Konto (bis zu fünf Empfehlungen). Freunde oder Familie erhalten 2,75 Prozent Zinsen p.a.

Cashback

Bis zu 30 Euro für Bestandskunden bei Abschluss einer Kfz-Versicherung über die ING.

Alle Details zu den Deals kannst du unter www.ing.de/lp/blackweeks/ nachlesen.